Von Rainer Kundel

Schwenningen. Alle spielten am 52. und letzten Spieltag der Hauptrunde in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) für die Adler Mannheim, nur taten die Schützlinge von Trainer Hans Zach erst ganz spät den letzten Schritt, um sich doch noch das Heimrecht im Playoff-Viertelfinale zu sichern. Beim abgeschlagenen Vorletzten Schwenninger Wild Wings benötigten die Blau-Weiß-Roten beim 4:3 (0:1, 2:1, 1:1, 1:0)-Sieg nach Penaltyschießen zwei späte Treffer, um eine verloren geglaubte Partie zu drehen und mit den zwei Punkten die Kölner Haie zu überflügeln.

Mit Fischer für den angeschlagenen Goc in der Verteidigung lagen die Adler in der stimmungsvollen Helios-Arena durch einen Treffer von Mark Lee lange mit 0:1 hinten. Erst nach der Pause zündete die Offensive der Mannheimer, die nach einem Doppelschlag innerhalb von 36 Sekunden in Führung gingen. Zunächst traf Jon Rheault (24.) nach einem schnellen Gegenzug zum Ausgleich, kurz darauf war Jochen Hecht nach Vorarbeit von Hospelt zum 1:2 zur Stelle.

Obwohl die Kurpfälzer den Spielverlauf beim Derby am Neckarquell nun bestimmten, ging es mit 2:2 in die Kabine. Dabei ließ der slowenische Olympia-Teilnehmer Marcel Rodman (32.) Torhüter Dennis Endras schlecht aussehen. Geradezu fahrlässig geriet die Defensivarbeit des Favoriten bei der neuerlichen Führung der Schwäne durch Lee (48.), der eine der wenigen Chancen der Schwarzwälder zum 3:2 nutzte. Erst 43 Sekunden vor dem Ende der regulären Spielzeit gelang Steve Wagner während einer Strafe gegen Granath und gleichzeitiger Herausnahme von Endras das 3:3. Nach torloser Verlängerung sicherte Martin Buchwieser mit zwei verwandelten Penaltys seiner Mannschaft den für Rang vier nötigen Zusatzpunkt.

Das Hinarbeiten auf das erste Spiel der Viertelfinal-Serie (Modus: best of seven) gestaltet Hans Zach im gewohnten Rahmen. "Der Geist von Garmisch ist hier", entgegnete der Trainer auf die Frage der RNZ, ob sich die Mannschaft wie in den letzten Jahren in einem Sporthotel in Garmisch-Partenkirchen auf die "fünfte Jahreszeit" vorbereiten wird. "Der Klub hat es angeboten, aber so etwas habe ich noch nie gemacht." Genauso wenig wird diesmal ein Mentaltrainer hinzugezogen. "Die Mannschaft braucht das nicht, und ich habe noch nie einen Mentaltrainer um Rat gefragt."

Nach einem leichten Training am heutigen Samstag und zwei freien Tagen startet ab Dienstag die gezielte Vorbereitung auf Spiel eins gegen die Kölner Haie am Sonntag in einer Woche (16. März). Allzu sehr nach dem Gegner wird sich Zach aber nicht richten. "Entscheidend ist, dass wir bereit sind. Ich werde genau beobachten, ob ich die Lunte selbst legen muss oder ob die Mannschaft sie legt und ich sie nur am Brennen halten muss."

Schwenninger Wild Wings - Adler Mannheim 3:4 n. P. (1:2, 0:1, 0:1); Tore: 1:0 Lee (11.), 1:1 Rheault (24.), 1:2 Hecht (26.), 2:2 Rodman (32.), 3:2 Lee (48.), 3:3 Wagner (60.), 3:4 Buchwieser (Penalty); Zuschauer: 6215 (ausverkauft); Schiedsrichter: Fischer (Osterrode), Haupt (Kempten); Strafminuten: 10/8.