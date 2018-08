Daniel Hopp will Eishockey "in seiner puren Reinheit mit Retro-Charakter in den Vordergrund" stellen. Foto: vaf

Von Rainer Kundel

Mannheim. Die Planungen sind seit einem halben Jahr angelaufen, jetzt rückt die heiße Phase für das dritte DEL-Winter-Game näher: Am 7. Januar 2017 treffen in der Sinsheimer Fußball-Arena die baden-württembergischen Eishockey-Klubs Adler Mannheim und Schwenninger Wild Wings aufeinander. Dabei haben die Mannheimer nach RNZ-Informationen das Heimspiel der Schwarzwälder zu einem festen Preis übernommen, der sich aus den Einnahmen eines ausverkauften Spiels in Schwenningen sowie Aufgeld für Verzehr und dem Verkauf von Merchandising-Artikel zusammensetzt. Da der Klub vom Neckarquell weder das wirtschaftliche Risiko noch die umfangreiche Organisation eines solchen Events stemmen konnte, tritt die SAP Arena Betriebsgesellschaft als Veranstalter des Eishockeymatchs unter freiem Himmel auf.

Dabei hat Adler-Chef Daniel Hopp das Spiel unter das Motto "The Good Old Hockey Game" gestellt. "Bei unserer gemeinsamen Bewerbung mit Schwenningen ging es nicht darum, neue Rekorde aufzustellen", stellt Hopp klar. "Wir wollten das Wettrüsten nicht weiter vorantreiben, vielmehr stellen wir den Eishockeysport in seiner puren Reinheit mit Retro-Charakter in den Vordergrund", verdeutlicht Hopp, der das Konzept mit Schwenningens Klubchef Thomas Burger abgestimmt hat.

Mit neuen Rekorden hätte man in der umgestalteten Sinsheimer Arena (29.700 Plätze) auch nicht punkten können, weil Düsseldorf im Januar 2015 mit 51.125 Besuchern beim Derby gegen Köln für längere Zeit Maßstäbe setzte. "Die Besucher wird ein Winterdorf mit vielen Attraktionen erwarten", weckt Hopp Neugier auf das Winter-Game.

Während des seit März laufenden Vorverkaufs wurden bisher rund 21.000 Karten abgesetzt, die Dauerkarten beider Klubs gelten nicht. Die Preise liegen mit 29 bis 79 Euro (ermäßigt 25 bis 42 Euro) zwar höher als in der SAP Arena, dafür wird dem Besucher ein ausgiebiges Programm geboten. Vier Stunden bevor um 17 Uhr der Puck zum ersten Bully eingeworfen wird, treffen die Jungadler Mannheim in der Deutschen Nachwuchs-Liga auf den EC Bad Tölz. Danach heizt die deutsche Rockband (4 Millionen verkaufte Tonträger) Guano Apes mit Sandra Nasic, Hennig Rümenapp, Dennis Poschwatta und Stefan Ude den Fans ein.

Damit die Bedingungen für Cracks und Zuschauer am Tag zwischen Dreikönig und Sonntag optimal sind, startet der Vorbereitungs- Countdown unmittelbar nach dem letzten Heimspiel der TSG Hoffenheim gegen Werder Bremen am 21. Dezember. Dann rollen drei vollbeladene Sattelschlepper mit Arbeitsmaschinen auf den Parkplatz - in nur 17 Tagen wird aus der Fußball- eine Eisarena: LED-Banden am Spielfeldrand werden entfernt, ein Teil des Rasens abgetragen, bevor zehn Sattelzüge zwei bis fünf Millimeter großes Lavagestein abladen, was Voraussetzung für ein ebenes Eisfeld ist.

Die Umrüstungskosten sind mit einem hohen sechsstelligen Betrag veranschlagt. Sorgen, dass zum ersten Rückrunden-Heimspiel der TSG das Grün nicht wieder rechtzeitig anwächst, müssen sich die Fußball-Fans keine machen. "Nur wenn die Temperaturen länger unter dem Gefrierpunkt liegen sollten, könnte es Probleme geben", so Hopp. Für den Ernstfall ist in Portugal ein Rollrasen reserviert.

