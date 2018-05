Mannheim. (R.K.) "Adler - wir hören nichts", klingt es mitunter bei den Auftritten der Mannheimer Eishockeyprofis in auswärtigen Hallen Richtung Gästekurve. Aber auch in der zweiten Woche nach dem blamablen Ausscheiden gegen den EHC Wolfsburg hört man noch nichts aus den Büro-Etagen der SAP Arena. Dort rauchen seit Tagen die Köpfe, Gespräche mit dem Trainergespann, den Spielern und deren Agenten dauern an. Immerhin, so wollten besonders gut Informierte wissen, sollen bis Wochenende die ersten - ohnehin bekannten - Zugänge Fischer, Hospelt und Buchwieser (wir berichteten) bestätigt und einige Vertragsverlängerungen bekannt gegeben werden.

"Es ist ganz bitter, zusehen zu müssen. Denn jetzt kommt die Zeit für Helden", klingt bei Teal Fowler wenige Tage vor der Finalserie zwischen den Kölner Haien gegen die Berliner Eisbären im Interview mit dem Fachblatt Eishockey News die Enttäuschung durch. 2013 sei deshalb "viel schlimmer als das verlorene Finale vor einem Jahr gegen Berlin", so der Amerikaner. "Der Schock wird lange Realität sein", fährt Fowler fort, man müsse vielleicht fünf Monate daran knabbern.

"Wir waren aber auch nicht so weit, wie wir gedacht haben", gesteht der Sportliche Leiter der Profi-Abteilung indirekt eine Selbstüberschätzung der Mannschaft vor der unheilvollen Serie gegen Wolfsburg ein. Während Teile der Fachpresse darauf eingehen, dass Harold Kreis von seinem Gegenüber Pavel Gross geradezu "ausgecoacht" worden sei, scheint der Cheftrainer der Adler, hauptverantwortlich für eine schon in der Qualifikation mehrheitlich wenig attraktive Spielweise, trotz der Ankündigung von Gesellschafter Daniel Hopp, "alles zu hinterfragen", (noch) nicht zur Debatte zu stehen.

Immerhin scheint man sich ernsthaft darüber Gedanken zu machen, mehr der elf auslaufenden Verträge mit Importspielern zu hinterfragen, als bei einem geplanten Saisonverlauf mit mindestens dem Erreichen des Finales angedacht worden war.

"Notnagel" Alex Foster, ein ganz schwacher Kanadier, nach dessen ebenso später wie überflüssiger Verpflichtung Talent Mirko Höfflin wochenlang auf die Tribüne musste, hat jedenfalls schon mal über Facebook seine Rückkehr nach Kanada angekündigt. Man darf gespannt sein, ob mehr als Nivellierungen beim Personal als Ergebnis der Beratungen hervorgehen. Nach der konzeptionellen Neuausrichtung im Management seit 2010, Nachhaltigkeit und Perspektive gegenüber Populismus proklamiert wurde, scheint es nahezu ausgeschlossen, dass viele "Köpfe rollen".

Andererseits: Welcher Spieler, dem einmal 14 Minuten zum Titeltraum fehlten und der elf Monate später schon in der ersten Runde sowohl mental als auch spielerisch versagte, hat im anspruchsvollen Adler-Horst noch ausreichend Kraft, einen dritten Anlauf zu nehmen?