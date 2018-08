Von Achim Wittich

Mannheim. Sein legendäres Trikot mit der Nummer 3 hängt neben vielen anderen hoch oben unterm Hallendach der SAP Arena. Aber unter all den Veteranen nimmt der Mann, der in 891 Spielen für den MERC und die Adler Mannheim die Knochen hinhielt, sicher noch einmal eine ganz herausragende Stellung ein. Harold Kreis (54) ist d e r Eishockey-Held der Blau-Weiß-Roten.

Doch auch Helden werden manchmal müde. Kreis nicht. Der gebürtige Kanadier aus Winnipeg ist nach zwei punktlosen Wochenenden und dem damit verbundenen Abfallen auf den sechsten Tabellenplatz der Deutschen Eishockey Liga (DEL) stark in die Kritik geraten. Gelingt den Adlern am Abend (19.30 Uhr) in Ingolstadt und am Sonntag (16.30 Uhr) in Straubing nicht die Kehrtwende, ist die Zeit von Kreis als Trainer der Adler nach dreieinhalb Jahren wohl abgelaufen.

Doch der zweifache Meisterverteidiger kämpft vehement um seinen Job: Wenn du Probleme nicht magst, wirst du lieber nicht Trainer. Ich werfe das Handtuch nicht - niemals". In gewohntem Journalistenkreis fügte Kreis bei der gestrigen Presserunde noch einen kurzen, aber bedeutsamen Satz hinzu: "Ich mache die Entscheidungen nicht." Das obliegt letztlich Adler-Geschäftsführer Daniel Hopp. Immerhin ist der Mannheimer Headcoach den eigenen Fans keineswegs böse. "Ich bin schon oft ausgebuht worden, das nehme ich nicht persönlich", zeigt er sich als echter Profi.

Um das drohende persönliche Aus doch noch abwenden zu können, ließ Kreis auch kurz vor der Abfahrt nach Ingolstadt im Training intensiv an der unglaublichen Powerplay-Schwäche arbeiten. Treffen Kapitän Marcus Kink und Co. in Überzahl nicht endlich häufiger, wird's garantiert nichts mit der Rückkehr in die Erfolgsspur.

Möglicherweise könnte es jedoch in der angespannten Situation sogar von einem gewissen Vorteil sein, dass nun zwei Auswärtsbegegnungen auf dem Programm stehen. "Eigentlich musst du nur auf dem Hotelzimmer liegen und dann funktionieren. Du bist durch nichts abgelenkt", sagt dazu Dominik Bittner.

Nach der gestrigen Anreise in die Audi-Stadt übernachten die Adler nach dem Spiel in Ingolstadt und fahren am Samstag weiter nach Straubing. Dort wird am Nachmittag trainiert und am Abend genächtigt. "Ein kleines Trainingslager", findet Bittner.

Nicht mitreisen kann Verteidiger Steve Wagner, der wegen seiner ausgekugelten Schulter laut Aussage von Teal Fowler - dem Manager wurde anlässlich seines 43. Geburtstages beim Charity-Dinner am Mottwochabend im Mannheimer Capitol ein Ständchen gesungen - wohl sogar vier bis sechs Wochen pausieren muss. Jaime Sifers sitzt heute eine große Strafe ab und bei Ken Magowan sprach Kreis im üblichen Adler-Jargon von einer "Unterkörperverletzung". Im Tor steht zunächst Felix Brückmann. Nur wenn er seinen Kasten weitgehend sauber halten kann, läuft die Uhr für Kreis ("Wir liegen auf der Fresse, aber wir müssen und wir werden aufstehen") in Mannheim noch nicht ab.

DEL, Freitag, 19.30 Uhr: ERC Ingolstadt - Adler Mannheim; Sonntag, 16.30 Uhr: Straubing Tigers - Adler Mannheim.