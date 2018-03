Von Rainer Kundel

Hannover. Vielleicht habe die deutliche Niederlage auch einen Nebeneffekt, meinte Manager Teal Fowler am Freitag nach der 1:5-Pleite gegen Krefeld. "Hätten wir nur 1:2 verloren, würde es vielleicht als Pech abgetan, so war es vielleicht ein Warnschuss zur rechten Zeit. Es gibt in der DEL nichts Gefährlicheres, als einen Gegner am Tabellenstand zu messen".

Für die gestrige Partie in Hannover erhoffte sich Fowler eine Reaktion, "erst recht, weil wir dezimiert sind". Beim glücklichen 4:3 (2:1, 0:0, 1:2, 1:0)-Sieg der Adler nach Penalty-Schießen in der TUI-Arena setzte sich die spielerische Magerkost der letzten Spiele jedoch fort. Die Ausfälle von Magowan, Reul und Ronny Arendt (Hüftverletzung) können bei der Tiefe und individuellen Klasse des Mannheimer Kaders keine Entschuldigung für die abermals fahrige Vorstellung des Vizemeisters sein.

Am Samstagabend war Dennis Seidenberg mit zwei Treffern beim Torwandschießen im ZDF-Sportstudio erfolgreichster Schütze der drei Eishockey-Gäste. Zwei mal schlug es auch nach gut fünf Minuten im Tor von Scorpions-Keeper Dimitri Pätzold ein. Frank Mauer (3.) nach Vorarbeit von Lehoux und Talent Mirko Höfflin (6.) mit seinem ersten DEL-Tor überhaupt schossen einen Zwei-Tore-Vorsprung für die Adler heraus.

Diese frühe Führung war eher "Gift" für die Mannheimer, Sicherheit verlieh sie jedenfalls nicht. Nach dem Anschluss durch Scott King (13.) in Überzahl bei einer Lehoux-Strafe, war die Vorstellung im zweiten Abschnitt viel zu passiv. Die Niedersachsen zogen das Geschehen an sich, die hohe Fehlerquote beim Spielaufbau des Favoriten war ursächlich, dass es kaum noch gefährliche Aktionen in der gegnerischen Zone gab - sieht man mal von einem Solo von Marcel Goc ab, den Pätzold entschärfte (39.). Glück für den im Vergleich zum Freitag wieder sicheren Dennis Endras, dass wenige Minuten zuvor Sulkovsky nur den Pfosten traf. Was sich aber bei der Überlegenheit der Gastgeber bereits zuvor mehrfach andeutete, wurde in der 44. Minute Realität: Alexander Janzen traf zum 2:2.

Dann folgte die unbeabsichtigte familieninterne Aufbauhilfe der Blau-Weiß-Roten für den Außenseiter: Nikolai Goc saß auf der Strafbank und Bruder Sascha, seit Jahren gefürchteter Schütze im Powerplay, kannte kein Erbarmen und schoss den Meister von 2010 erstmals in Führung. Es "gotschte" aber noch weiter, denn der Dritte im Bunde, Marcel, wollte dem Spiel auch noch seinen Stempel aufdrückten und glich mit einem Unterzahltor zum 3:3 (56.) aus. Nach torloser Verlängerung sicherte Yanick Lehoux mit dem zwölften Penalty-Schuss seiner Mannschaft den Zusatzpunkt.

Die Ernüchterung gegen Krefeld wirkte noch nach. Manager Teal Fowler beugte dem Schlendrian vor: "Das Team hat in den letzten Spielen seine Identität eingebüßt, denn wir sind eine Mannschaft, die mit Kampf und Emotionen zum Erfolg kommt". Dass der Hype um die NHL-Zugänge ein zweischneidiges Schwert ist, stritt der Manager nicht ab. "Das kann nicht dazu führen, dass einige in der Mannschaft meinen, sie könnten sich etwas zurücknehmen, weil zwei Neue da sind". Auch sei in den letzten Tagen der Medienrummel mitunter etwas zu viel des Showbusiness gewesen.

Hannover Scorpions-Adler Mannheim 3:4 n.P. (1:2, 0:0, 2:1, 0:1) - Tore: 0:1 Mauer (3.), 0.2 Höfflin (6.), 1:2 King (13.) 2:2 A.Janzen (44.), 3:2 S.Goc , 3:3 M.Goc (56.), 3:4 Lehoux (Penalty) - Schiedsrichter: Brüggemann (Hemer), Yazdi (Neuss) - Strafminuten: 2/10 - Zuschauer: 2.514.