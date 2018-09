Von Achim Wittich

Ingolstadt. Eigentlich heißt eines der beiden Halbfinalduelle um die deutsche Eishockeymeisterschaft ERC Ingolstadt gegen Adler Mannheim. Doch was sich am Donnerstagabend in der Saturn-Arena im ersten Drittel zwischen dem Tabellenzweiten- und Vierten der Vorrunde abspielte, wird unter dem Motto "Brathwaite allein in Ingolstadt" in die Geschichtsbücher der Nordbadener eingehen. Einzig und allein ihrem 39-jährigen Zerberus zwischen den Pfosten hatten es die Adler nämlich zu verdanken, dass es nach den ersten 20 Minuten noch 0:0 stand. "Ein Traumergebnis", nannte Manager Teal Fowler später diesen Zwischenstand. Doch es ging noch besser. Am Ende konnte die Mannschaft von Trainer Harold Kreis den ersten von maximal fünf möglichen Vergleichen mit 4:1 (0:0, 1:0, 3:1) für sich entscheiden und hat damit vorm zweiten Spiel am Samstag in der SAP Arena (14.35 Uhr) den Heimvorteil erobert.

Einfach unglaublich, was der viel zu bescheidene Brathwaite ("Ich bin nicht so wichtig, wir sind ein Team") immer noch an Reflexen zeigt. Nacheinander ließ er ERC-Kapitän Tyler Bouck (8. Minute), Luciano Aquino (9.) und Jeffrey Likens (10.) verzweifeln. Dann probierte es Ingolstadts Jared Ross (11.) vergeblich. Ausnahmekönner Thomas Greilinger stürmte in hohem Tempo auf Mannheims "Hexer" zu - und musste nach dessen nächster Großtat frustriert abdrehen (18.). Danach folgte Ficenecs Schlagschuss (19.) - etwas über 4.000 Ingolstädter Anhänger verzweifelten auch diesmal , während der Adler-Anhang - 400 waren in die Audi-Stadt mitgereist - ihren Helden feierten. Brathwaite bekam dann endlich Hilfe von den Mitspielern. Nach der ersten Drittelpause begannen die Adler, sich aus der Umklammerung zu lösen - und setzten den ersten Nadelstich. Der auffällige Kenneth Magowan war hellwach, stellte mit seinem Führungstreffer den Spielverlauf auf den Kopf (23.). Jetzt waren die Adler endgültig angekommen in der intensiv geführten Playoff-Partie. Ein tolles Powerplay blieb zwar noch ohne krönenden Abschluss. Aber die Kräfteverhältnisse verschoben sich zu Gunsten der Gäste. Eine einminütige doppelte Unterzahl zu Beginn des Schlussabschnitts - Goc und Seidenberg saßen draußen - blieb folgenlos. Kurz darauf gelangte der Puck unter Mithilfe des Linienrichters zu Marc El-Sayed. Sein 0:2 (43.) war nicht unhaltbar, doch Markus Janka ist eben kein Freddy Brathwaite! Dann kam Yannick Seidenberg von der Strafbank und sorgte für die Vorentscheidung (44.), auch wenn nur ein paar Sekunden später Brathwaite doch einmal geschlagen war (Fical/44.).

Mittlerweile zeigte das Thermometer in der Halle immerhin 19 Grad Celsius an, gleich um acht Grad war die Innentemperatur seit einer Stunde vor Spielbeginn gestiegen. Die Adler ließ das eiskalt. Magowan schob die Scheibe zwei Minuten vor dem Ende ins von Janka verlassene Tor. "Freddy zeigt gerade, dass er der beste Torwart der Liga ist", stellte Kapitän Marcus Kink nachher unmissverständlich fest. Harold Kreis blieb angesichts der Klasse-Leistung des ehemaligen NHL-Profis cool. "Er hat einige Situationen entschärft, bis wir unser Defensivspiel gefunden haben", meinte er trocken. Der ehemalige Abwehrcrack weiß nur zu gut, dass sich seine Nachfolger bei den Blau-Weiß-Roten auf ihren Goalie immer noch hundertprozentig verlassen können. Brathwaites Erfolgsgeheimnis? "Ich will jeden Tag besser werden, wenn ich aufs Eis gehe", sagt der Fast-Vierziger, dessen nimmermüder Ehrgeiz die anderen mitreißt.

Am Samstag und am Ostermontag in Ingolstadt (18.35 Uhr) wartet wieder viel Arbeit auf den Rekordmeister. "Wir müssen im nächsten Spiel noch besser spielen", erklärte Yannick Seidenberg. Brathwaite agiert bereits seit Beginn der K.o.-Runde auf höchstem Niveau, seine Kollegen sind auf dem besten Weg dorthin. Schöne Aussichten für die Adler.

ERC Ingolstadt - Adler Mannheim 1:4 (0:0, 0:1, 1:3) - Tore: 0:1 Magowan (23.), 0:2 El-Sayed (43.), 0:3 Seidenberg (44.), 1:3 Fical (44.), 1:4 Magowan (58.) - Schiedsrichter: Jablukow/Brill (Berlin/Zweibrücken) - Zuschauer: 4.816 - Strafminuten: 10/12.