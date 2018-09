Heiß aufs Eis: Die Adler Michael Glumac (l.) und Denis Reul wollen am Sonntag mit einem Sieg in Berlin ins DEL-Finale starten. Foto: apf

Von Achim Wittich

Mannheim. Mit entschlossenem Blick unterm Schutzhelm, hochfokussiert und trotzdem entspannt: Die Spieler der Adler verrichteten gestern Morgen ihr Trainingsprogramm in einer Nebenhalle der SAP Arena bestens gelaunt. "Wir sind bereit und haben sicher noch ein bisschen Luft nach oben", prophezeite Denis Reul. Der Verteidiger präsentierte sich gar in Torjäger-Manier, netzte zweimal wunderbar ein.

Nach dem Einzug ins Finale der deutschen Eishockeymeisterschaft gegen die Eisbären Berlin sind die Adler wild entschlossen und doch auch irgendwie von Druck befreit. Diese Saison wird als eine erfolgreiche bewertet werden. Egal, wie es gegen den Titelträger letztlich ausgeht. Ob diese Ausgangsposition den Greifvögeln nun noch mehr Flügel verleiht, oder eher die Schwinger stutzt? Ab Sonntag um 14.30 Uhr, wenn in der Berliner O-2-World das erste von fünf möglichen Finalduellen steigt, wird es sich zeigen. Dann wird auch Freddy Brath-waite wieder auf dem glatten Untergrund stehen und ein ganz entscheidender Mosaikstein im Meisterpuzzle der Adler sein. Der 39-jährige Fangkünstler gönnte sich am Freitag eine abgesprochene eisfreie Zeit, "bringt sich in Spielform und nicht in Trainingsform", wie Trainer Harold Kreis scherzte.

Kreis kennt das Szenario vor diesen "Tagen der Wahrheit" nur allzu gut. Jeweils zweimal hat der 53-jährige Adler-Trainer als Spieler in Mannheim (1980/97) und als Headcoach in der Schweiz (2006/2008) den Schampus aus der Meisterpulle verspritzt. Jetzt spielt der ehemalige Verteidiger allzu gerne mit der Rolle des Außenseiters: "Wir sind der Herausforderer", sagt Kreis, wohlwissend das die Bundeshauptstädter trotz des Aufschlagvorteils mit dem ersten Heimspiel verwundbar erscheinen (siehe Text unten). Es werde auf jeden Fall gegen die Eisbären keinen Moment der Auszeit geben. "Dann schlagen sie sofort zu", sagt Kreis. Doch seine Jungs sind zumindest körperlich in bestechender Form.

Beim letztlich ungefährdeten 3:1-Serienerfolg gegen Ingolstadt setzten sie sich vor allem dank ihrer besseren Physis durch. "In der Summe der einzelnen Aktionen, der Checks und dem Forechecking, haben wir sie zermürbt." Kreis kann sich darauf verlassen, dass Kapitän Marcus Kink und Co. mit aggressivem Laufspiel die Berliner bearbeiten werden.

Doch Eishockey-Meisterschaften werden bekanntlich nicht nur mit flinken Beinen und harten Schlagschüssen entschieden. Auch in der schnellsten Mannschaftssportart der Welt muss der Kopf mitspielen, gibt meist die mentale Stärke den Ausschlag. "Es ist ein ganz schmaler Grat zwischen Emotionen und Disziplin", weiß Adler-Manager Teal Fowler und hofft darauf, dass die Blau-Weiß-Roten ihre Nerven im Griff haben. Fowler weiter: "Wir müssen fünf gegen fünf spielen und so in unseren Rhythmus kommen." Wer von beiden Teams öfters aufs Sünderbänklein hinausfahren muss, wird gerade in den Playoffs dafür bestraft. Gerade erst hat sich diese alte Weisheit auch im Vergleich der Adler mit den Ingolstädtern bewahrheitet.

Auf ein mögliches verbales Scharmützel während der Endspielserie ist Kreis übrigens bestens vorbereitet. "Ich habe schon einmal gesagt, dass ich wegrenne, wenn wir das nächste Spiel gegen Berlin gewinnen", ist er auf entsprechende Pressefragen nach einem eventuellen Auftakterfolg eingestellt - gibt's morgen also die erste Episode von "Harry" auf der Flucht in Berlin? Großspurige Kampfansagen oder provozierende Sprüche jedenfalls gibt's von ihm nicht - und Kreis lässt sich im Umkehrschluss genauso wenig auf etwaige Duelle außerhalb des Eises ein. Der gebürtige Kanadier aus Winnipeg ist bereit. Bereit dazu, die Adler zum alleinigen Rekordmeister der DEL zu machen.

DEL, 1. Finale, Sonntag, 14.30 Uhr: Eisbären Berlin - Adler Mannheim.