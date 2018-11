Von Rainer Kundel

Wolfsburg. Es gehört zu den Eigentümlichkeiten der Deutschen Eishockey-Liga (DEL), dass die Adler Mannheim gestern bereits zum zweiten Mal innerhalb von 60 Tagen bei den Wolfsburg Grizzlys antreten mussten, die VW-Städter aber noch nicht in der SAP Arena aufgekreuztn sind. Bei vier von fünf Gastspielen in der Eisarena im Allerpark nahmen die Blau-Weiß-Roten die Punkte mit auf die Heimreise, die Serie hatte auch gestern Bestand. Der 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)-Sieg des Tabellendritten war etwas glücklich und bei 32:9 Torschüssen der Hausherren vor allem dem herausragenden Torhüter Dennis Endras zu verdanken.

Sturmtank David Wolf sprach mit Achtung vom Gegner: "Wolfsburg spielt wie wir gut strukturiert, das ist keine Mannschaft die uns viel Platz lassen wird." So kam es auch. Im ersten Drittel drückten die Niedersachsen kräftig aufs Tempo. Endras sah sich sofort deutlich mehr beschäftigt als sein ehemaliger Teamkollege Felix Brückmann und hatte das Glück des Tüchtigen beim Pfostenschuss von Bina (16. Minute). Bis zur ersten Sirene boten sich den Grizzlys bei der etwas konfusen Adler-Defensive noch Möglichkeiten für Weiß und Dibelka (17.), Carle hätte seinen Torhüter fast mit einem Eigentor überrascht.

Mit mehr Initiative nach vorne kamen die Simpson-Schützlinge aus der ersten Pause. MacMurchy und Wolf hatten die Führung auf dem Schläger, ehe eine Strafzeit gegen Wolf den Schwung unterbrach. Fast aus dem Nichts dann die Adler-Führung, als Danny Richmond (31.) einen Schlenzer von der blauen Linie in Richtung Brückmann schickte. Die Sicht von Joudrey genommen, bekam der Keeper die Scheibe nicht mehr zu fassen. Das Team von Pavel Gross antwortete mit wütenden Attacken, aber drei starke Paraden von Endras (gegen Voakes und Pfohl mit dem Schoner, gegen Haskins mit der Stockhand) zwischen der 32. und 39. Minute ließen seine Vorderleute mit einer Führung in die Kabine gehen.

Je länger die Partie lief, desto weniger fuhren die Adler Entlastungsangriffe. Nicht nur bei vier Unterzahl-Situationen raubte Endras dem Gegner den Nerv, auch gegen Likens (48.), Höhenleitner und Haskins (56.) zeigte er starke Reflexe. Bei Fausers Lattenschuss hatte der 31-Jährige Glück. Am Ende war der dritte Sieg in Folge kein Spektakel, aber auch ein Arbeitssieg kann eine gute Basis für die Heimpartie am Sonntag um 16.30 Uhr gegen die in jüngster Zeit stark aufkommenden Augsburger Panther sein.

Wolfsburg Grizzlys - Adler Mannheim 0:1 (0:0, 0:1, 0:0), Tore: 0:1 Richmond (31.); Schiedsrichter: Aumüller (Planegg), Kopitz (Iserlohn); Strafminuten: 0/8; Zuschauer: 3119.