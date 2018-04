Von Christopher Benz

Sinsheim. Feuerfontänen schossen bei jedem Tor in die Höhe und sorgten auf den eiskalten Zuschauerrängen für einen wohltuend warmen Schauer. Umso besser, dass die beiden Clubs richtig Spaß am Toreschießen hatten. Eine bessere Werbung für die schnellste Mannschaftssportart der Welt als dieses packende Duell hätte es nicht geben können.

"Der Schneefall hat perfekt reingepasst", konnte Mannheims Torhüter Dennis Endras die letzten Minuten angesichts der klaren Führung genießen, "ein paar komische Tore waren heute aber dabei, daher war es umso wichtiger, am Ende in Unterzahl nichts zugelassen zu haben." Endras durfte seine Mannschaft vor der Begegnung auf die Eisfläche führen - ein Gänsehaut-Moment für Spieler und Fans.

Vor dem ersten Bully sang Katia Belley zusammen mit dem Sinfonischen Blasorchester Ludwigshafen die Nationalhymne. Im Rahmenprogramm lebten die 90er Jahre zumindest musikalisch wieder auf. Die Guano Apes heizten dem fröstelnden Publikum ein, ehe die beiden Mannschaften zum Aufwärmen die Eisfläche betraten. "Wir haben uns vorgenommen die Atmosphäre beim Aufwärmen komplett aufzusaugen, um danach voll konzentriert ins Spiel zu gehen", hatten sich die Blau-Weiß-Roten laut Christoph Ullmann eingeschworen, "Schwenningen hat es uns aber alles andere als einfach gemacht. Das Ergebnis fiel am Ende zu deutlich aus."

Offiziell war das Wintergame ein Heimspiel für Schwenningen. Beide Clubs hatten aber ihre Stadionsprecher mit dabei. Domenic Liebing für die Wild Wings und Udo Scholz wie gewohnt für die "Greifvögel" brachten ihre jeweils prall gefüllten Fanblöcke auf Betriebstemperatur. Antti Soramies führte als Sprecher durch das Programm und sagte die Strafen an. "Wir haben sehr partnerschaftlich mit Schwenningen zusammengearbeitet", lief dieser Punkt wie die komplette Veranstaltung reibungslos für Daniel Hopp, Geschäftsführer der Adler, "das ist ein Bilderbuch-Tag für uns gewesen."

Verkauft wurden über 25.500 Karten, in die Rhein-Neckar-Arena kamen allerdings lediglich 25.022. Wer nicht kam, hat ein besonderes Event verpasst, schließlich findet das DEL-Wintergame nur alle zwei Jahre an wechselnden Standorten statt. Nach rund zwei Wochen Aufbau soll bis diesen Donnerstag alles abgebaut sein und die Arena wieder an die TSG Hoffenheim übergeben werden. Bleibt es weiterhin kalt wie am Wochenende, kommt der neue Naturrasen aus dem milden Portugal und nicht wie zunächst angedacht aus dem Rheinland. Damit steigen die Kosten um rund 50.000 Euro, der anvisierte Gewinn ist aber bereits eingetütet.

"Ich habe schon gehört, dass wir gute Cateringumsätze hatten und das Merchandising lief auch sehr gut", verkündete Hopp und ist daher sicher, "dass wir auf jeden Fall mit einem Überschuss rausgehen." Da die SAP Arena Betriebsgesellschaft die Veranstaltung in Eigenregie konzipierte, durchführte sowie das finanzielle Risiko getragen hat, profitiert sie auch davon.

Eine besondere Überraschung für das wetterfeste Publikum durfte natürlich auch nicht fehlen. Seit der 1983-er Finalserie gegen den EV Landshut (1:3) ist "Major Tom" von Peter Schilling die MERC/Adler-Hymne, die vor jedem Heimspiel das "Ufo" abheben lässt. 15 Minuten vor Spielbeginn stand der mittlerweile 60-jährige Schilling vor der Fankurve und legte los. "Dass das im Vorfeld nicht publik wurde, hat uns besonders gefreut", lief für Hopp auch dieser Programmpunkt perfekt ab.