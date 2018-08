Von Achim Wittich

Mannheim. Selbst der fliegende Finne Antti Soramies - bei den Adler-Spielen unermüdlich für Radio Regenbogen am Mikrophon - packte am Donnerstagmorgen vor der SAP Arena mit an und verstaute die schweren Mannschaftskoffer im Transporter. Am Nachmittag hob der Flieger gen Hamburg ab, wo der DEL-Tabellenführer am Freitagabend um 19.30 Uhr bei den Drittplatzierten Hamburg Freezers bestehen will. "Wir werden physisch und läuferisch stark gefordert sein", ist sich Adler-Trainer Harold Kreis sicher.

Kein Wunder, denn spätestens nachdem sich die Adler im Frühjahr 2012 mit 4:1-Siegen im Playoff-Viertelfinale gegen den Rivalen aus dem hohen Norden durchgesetzt haben, geht es bei den Duellen beider Teams besonders zur Sache. Kreis sieht's gelassen: "Gegen uns sind die Gegner besonders motiviert, Mannheim will man immer ein Bein stellen." Die Adler ein bisschen wie der ruhmreiche FC Bayern - diesen Status haben sich die Greifvögel wieder zurückerkämpft.

In naher Zukunft droht jedoch erhöhte Absturzgefahr. Fast ausschließlich geht es gegen Top-Vereine, dabei innerhalb einer Woche gleich zweimal gegen den härtesten Verfolger Kölner Haie (12. und 17. Februar). Am ersten Februartag gastiert der deutsche Meister aus Berlin im Ufo. Bis dahin müssen die Adler auch ohne ihre NHL-Profis wieder ihren Spielrhythmus gefunden haben. Denn natürlich konnten die Blau-Weiß-Roten am vergangenen Wochenende in Iserlohn (1:3) und beim Zittersieg gegen Wolfsburg (2:1) nicht verheimlichen, dass sie ohne die Stars aus Übersee eine völlig andere Mannschaft sind.

In der Torwartfrage hat sich Kreis bei den Freezers für Dennis Endras entschieden, am Sonntag im Heimspiel gegen Straubing (14.30 Uhr) darf wieder der zuletzt überragende Felix Brückmann, stärkster Ersatz-Goalie in der DEL, ran. Klar, dass Kreis zudem besonders auf seine Paradereihe mit Yanick Lehoux, Matthias Plachta und Frank Mauer setzt - und darauf hofft, dass Ken Magowan nach seinem Comeback gegen Wolfsburg schnell zu alter Form findet. Weiter fehlen werden Doug Janik, Christoph Ullmann und Denis Reul.

DEL, Freitag, 19.30 Uhr: Hamburg Freezers - Adler Mannheim; Sonntag, 14.30 Uhr: Adler Mannheim - Straubing Tigers (SAP Arena).