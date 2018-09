So nah dran und doch noch in die Knie gezwungen: Geschockte Adler nach dem Knockout in der Verlängerung. Foto: APF

Von Achim Wittich

Mannheim. Die Adler Mannheim waren ganz dicht dran, neuer Rekordmeister der Deutschen Eishockey Liga (DEL) zu werden. Doch aus dem Traum wurde am Sonntag am frühen Abend ein wahrer Albtraum. In einem Krimi, der Altmeister Alfred Hitchcock alle Ehre gemacht hätte, musste sich die Mannschaft von Trainer Harold Kreis gegen die Eisbären Berlin nach einer 5:2-Führung im Schlussdrittel noch mit 5:6 (2:1, 1:1, 2:3, 0:1) nach Verlängerung geschlagen geben. Travis James Mulock ließ den Champion durch sein Tor in der 4. Minute der Overtime doch noch jubeln - unglaublich. Können die Greifvögel diese bittere Pleite bis zum entscheidenden fünften Spiel am Dienstag Abend (19.30 Uhr) in der Berliner O-2-World verarbeiten?

Im vierten Spiel gegen die Eisbären Berlin feierten 13.000 völlig entrückte Adler-Fans - etwa 600 Anhänger der "Dynamos" waren mitgereist - in der ausverkauften SAP Arena bereits den sechsten DEL-Titel. "Wir müssen den Meister nicht nur besiegen, wir müssen ihn K.o. schlagen", meinte Adler-Trainer Harold Kreis noch kurz vorm ersten Duell in der Bundeshauptstadt vor einer Woche. Gestern hatten seine Jungs bereits mehr als zum finalen Schlag ausgeholt. Der Meister wackelte, musste in den "Ringstaub" - und kehrte triumphal zurück.

Doch zunächst setzte Mannheims Christoph Ullmann den ersten Wirkungstreffer nach gerade einmal 42 Sekunden. Seine tolle Einzelleistung wurde mit dem 1:0 gekrönt und das "Ufo" schwebte völlig losgelöst von der Erde ... Für Ullmann war es bereits der neunte Treffer in den Playoffs - ganz stark! Doch die Eisbären schüttelten sich kurz und konterte durch James Sharrow - 1:1. Verdient, weil schon vorher Freddy Brathwaite im Adler-Tor wieder mal hexen musste, gegen Weiss (2.) und im Getümmel vorm eigenen Tor (5.) hellwach war.

Dann hielt Adam Mitchell nach einem Schlagschuss von Chris Lee die Keule hin. Das 2:1 (12.) hätte zu keinem besseren Zeitpunkt fallen können. Und wieder Brathwaite rettete sieben Sekunden vor der ersten Sirene die knappe Führung gegen Sim. "Kleinigkeiten werden wieder entscheiden", sagte Frank Mauer beim Gang in die erste Pause. Wie recht sollte der Heidelberger behalten.

Sein Mitspieler Ken Magowan knallte nach Wiederbeginn an die Unterkannte der Latte (25.). Der Streifendienst schaute Video - kein Tor. Nur ein paar Zentimeter fehlten... Mit nacktem Oberkörper peitschten die Fans des Ost-Klubs ihre "Dynamos" nach vorne. Doch die Mannheimer Hüpfburg auf den steilen Rängen tanzte und stimmte schon den Meister-Blues an. Erst recht, als erneut der unglaubliche Christoph Ullmann bei einer 4:3-Überzahl abzog und Eisbär Sharrow ins eigene Tor abfälschte (32.). Fünf titellose Jahre sollten dem Ende zugehen. Oder doch nicht? Christensens 3:2 (39.) brachte die Berliner zurück ins Geschäft.

Doch die "MUM"-Reihe Mitchell, Ullmann, Magowan (siehe Text unten) war wieder mal spritzig unterwegs. Ken Magowan netzte im Liegen ein, eine Wahnsinnsnummer (44.)! "Immer weiter, immer weiter, immer weiter bis zur Meisterschaft!" Die Nordwestkurve gab den Takt vor und alle sangen mit. Selbst Berlins "Bank von England", Rob Zepp zappelte jetzt. Bei Craig MacDonalds 5:2 (46.) hätte er auf dem Posten sein müssen.

Verwundete Eisbären sind aber gefährlich. Sharrow fuhr die Tatzen aus - 5:3 (47.). Dann knallte Tallackson bei Berliner Überzahl den Puck rein (48.). Ein Torfestival im Bösfeld! Und Tyson Mullock schoss weiter scharf - 5:5 (54.). In sieben Minuten und drei Sekunden waren die Gäste auferstanden. Noch einmal musste das glatte Parkett hergerichtet werden.Es passt zur Chronologie des irren Duells, dass Tyson Mullocks Bruder Travis James entnervte Adler in der Verlängerung aus den Meisterträumen riss. "Berlin hat das Momentum immer wieder zum richtigen Zeitpunkt an sich gerissen", musste Harold Kreis erkennen.

Schiedsrichter: Brüggemann/Piechaczek (Iserlohn/Finning); Zuschauer: 13.600 (ausverkauft); Tore: 1:0 Ullmann (1.), 1:1 Sharrow (7.), 2:1 Mitchell (12.), 3:1 Ullmann (32.), 3:2 Christensen (39.), 4:2 Magowan (44.), 5:2 MacDonald (46.), 5:3 Sharron (47.), 5:4 Tallackson (48.); 5:5 Tyson Mullock (54.), 5:6 Travis James Mullock (64.); Strafzeiten: 8/6.