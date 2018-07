Von Rainer Kundel

Schwenningen. Der goldene Oktober fand für die Adler Mannheimer erst mal ein Ende. Nach sieben Siegen in Folge musste sich der Tabellenführer der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) beim "Eishockey paradox" im Landesderby bei den Schwenninger Wild Wings überraschend mit 5:2 (0:1, 2:0, 3:1) geschlagen geben.

Schon vor dem fünften Aufeinandertreffen seit dem Wiederaufstieg der "wilden Schwäne" vor einem Jahr herrschte knisternde Stimmung in der engen Eishalle am Bauchenberg. "Derbysieger - wisst Ihr was das ist", tönte es herausfordernd aus der Mannheimer Kurve, wo die 700 Anhänger sogar mit einer blau-weiß-roten Auswärts-Choreografie und einem rot-weißen Banner ("Kurpfalz regiert") auf sich aufmerksam machten. "Wir wollen uns nicht auf unserem Vorsprung ausruhen und das Derby für uns entscheiden", gab Marcus Kink vor der Abreise an den Neckarquell die Richtung vor.

In den Reihen Adler gab es eine Veränderung: Für den angeschlagenen Christopher Fischer rückte Mirko Höfflin als weiterer Angreifer ins Team, Dominik Bittner fehlte aufgrund eines Magen-Darm-Virus weiterhin. Nach einem beiderseits etwas zerfahrenen Beginn und einem Kunststück von Topscorer Glen Metropolit (5.) brachte Ronny Arendt (6.) seine Farben in Führung, als er nach einem zu kurz abgewehrten Schuss am schnellsten reagierte und die Scheibe über die Linie drückte. Im weiteren Verlauf kontrollierten die Gäste die Partie, versäumten es aber durch eine Einzelaktion von Wagner (20.) ihre Führung auszubauen.

Das sollte sich nach der Pause rächen. Bei einem "Sekundenschlaf" der Adler-Defensive schaltete Danner am schnellsten und stocherte die Scheibe gegen die orientierungslos agierenden Adler zum Ausgleich ins Tor (24.). Danach gab es Eishockey verkehrt: Die Adler antworteten mit wütenden Attacken, setzten sich minutenlang im gegnerischen Drittel fest und nahmen das Gehäuse von Pätzold unter Dauerbeschuss. Entweder passten die Nachschüsse nicht oder sie verfehlten um Zentimeter ihr Ziel.

Selbst "Edeltechniker" Glen Metropolit (bisher 3 Tore, 13 Assists) rutschte die Scheibe vorm fast leeren Tor mal über den Schläger. Es passte irgendwie ins Bild, dass die Gastgeber bei einem ihrer seltenen Entlastungsangriffe durch Hacker (37.) das 2:1 erzielen konnten, wobei Dennis Endras den Puck überflüssigerweise hinter dem Tor im Spiel halten wollte.

Zu Beginn des Schlussdrittels kam es dann knüppeldick für den Tabellenführer. Der SERC nutzte Strafen gegen Hecht und Kink bei durch Sascha Goc und Hacker zu einer 4:1-Führung und stellte den Spielverlauf damit fast auf den Kopf. Trainer Geoff Ward nahm Youri Ziffzer für Endras ins Tor. Obwohl dessen Vorderleute nochmals den Flügelschlag erhöhten, reichte es nur noch zum 4:2 durch Niki Goc.

An einem Abend mit zwei Bankstrafen (Wechselfehler) in der Schlussphase reichten alle Anstrengungen nicht, um der Partie eine Wende zu geben. Schließlich traf Hacker fünf Sekunden vor Schluss zum 5:2 ins verwaiste Mannheimer Tor.

Schwenninger Wild Wings - Adler Mannheim 5:2 (0:1, 2:0, 3:1): Tore: 0:1 Arendt (6.), 1:1 Danner (24.), 2:1 Hacker (37.), 3:1 S.Goc (42.), 4:1 Hacker (44.), 4:2 N. Goc (49.), 5:2 Hacker (60.); Zuschauer: 6.215 (ausverkauft); Schiedsrichter: Brüggemann (Hemer), Vogl (München); Strafminuten: 4/10 + 10 Disziplinar Hecht.