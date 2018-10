Hamburg. (RK) Mit einem in dieser Deutlichkeit nicht erwarteten 5:2 (1:0, 3:1, 1:1)-Sieg bei den Hamburg Freezers haben sich die Mannheimer Adler bei einer gleichzeitigen 1:2-Niederlage der Kölner Haie in Augsburg die alleinige Tabellenführung in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) gesichert. Damit hat der Vizemeister vor dem Heimauftritt am Sonntag gegen die Straubing Tigers (14.30 Uhr in der SAP Arena) die Diskussionen um einen Rückschlag nach der Abreise der NHL-Gastspieler im Keim erstickt.

Die Adler erwischten in der O2-World den besseren Start und hatten schon vor ihrer Führung durch Mike Glumac (15. Minute) die besseren Einschussmöglichkeiten. Doch Mitchell und Mauer konnten Freezers-Torhüter Treutle auch bei einer doppelten Überzahl von knapp einer Minute nicht überwinden. Im Unvermögen mit zwei Spielern mehr auf dem Eis standen sich die Kontrahenten in nichts nach - auch die Hamburger konnten aus dem gleichen Vorteil bei Strafen gegen Kettemer und Wagner keinen Vorteil ziehen. Zunächst rissen die Freezers nach der ersten Pause das Spiel an sich und glichen durch Jakobsen (22.) nach einem Hintertorpass von Oppenheimer gegen die in diesem Moment schlecht orientierte Mannheimer Defensive aus.

Ausgerechnet der Ablauf einer Strafe gegen Kettemer brachte die Hanseaten von der Rolle. Als das Türchen der Strafbank für den Verteidiger wieder auf ging, bediente dieser gänzlich unbehelligt den mitgelaufenen Shawn Belle zum 1:2 (29.) mit dessen erstem Saisontor. Ken Magowan (32.) erhöhte mit einer Einzelleistung ausgerechnet an jener Stätte zum 1:3, an der er sich vor mehr als drei Monaten schwere Gesichtsverletzungen und eine Gehirnerschütterung zugezogen hatte. Die "Kühlschränke" waren damit abgetaut, was Belle mit seinem zweiten Treffer zum 1:4 nur 57 Sekunden später nutzte.

Obwohl die Partie durch die kleinliche Regelauslegung der Schiedsrichter und durch eine defekte Bandentür mehr als nötig unterbrochen war, ließen sich die Schützlinge von Trainer Harold Kreis nach dem Anschlusstreffer Murphys (49.) nicht beirren und legten im Powerplay nochmals durch Magowan zum 2:5-Endstand (52.) nach.

Hamburg Freezers - Adler Mannheim 2:5 (0:1, 1:3, 1:1); Tore: 0:1 Glumac (15.), 1:1 Jakobsen (22.), 1:2 Belle (29.), 1:3 Magowan (32.), 1:4 Belle (35.), 2:4 Murphy (49.), 2:5 Magowan (52.); Schiedsrichter: Aumüller (Planegg), Brill (Zweibrücken); Strafminuten: 16/16; Zuschauer: 9076.