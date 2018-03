Von Rainer Kundel

Mannheim. Thomas (Tom) Severance ist ausgebildeter Equipment-Manager aus Binghamton im US-Staat New York und seit einem Jahr für den aus familiären Gründen zurückgekehrten Steve Casteletti bei den Adler Mannheim angestellt. Der Familienvater erlitt vor einiger Zeit einen Schlaganfall und war nach seiner Gesundung in der American Hockey League ohne Job. Jetzt trifft er in Mannheim auf einen alten Bekannten, den Verteidiger Aaron Johnson. Beide arbeiteten 2014 in Binghamton zusammen, man kennt und schätzt sich. "In Nordamerika ist Materialwart ein anerkannter Ausbildungsberuf mit Abschluss", erläutert Adler-Manager Teal Fowler, "und wenn eine solche Person jahrelang in einer Organisation verwurzelt ist, kennt er einen Spieler oft besser als der Trainer, wenn dieser oft wechselt". Erst recht, weil es der Materialwart oft mit dem Kapitän zu tun hat. Diese Funktion füllte Johnson (33) in seiner bisherigen Laufbahn oft aus.

"Als ich nach meinem Schlaganfall im Krankenhaus war, zählten Aaron und seine Frau zu den Ersten, die mich besucht haben", erinnert sich Severance, der sehr an seinem Heimatklub hing und vom jugendlichen Dauerkartenbesitzer zum hauptamtlichen Betreuer des Calder-Cup-Gewinners 2011 aufstieg. In diesem Frühjahr hatte Tom großen Anteil daran, dass Johnson überhaupt etwas über Mannheim wusste.

Ins Gespräch kamen beide während des Spengler-Cups in Davos, als der Verteidiger für das Team Kanada auflief. "Tom schwärmte von den Bedingungen in der SAP Arena, einer Kabine mit NHL-Format und von den begeisterungsfähigen Fans", berichtet Johnson. Den Kontakt zu ihm hatten die Adler schon mehrfach aufgenommen, aber erst jetzt, nach der "offiziellen Empfehlung" einer Person seines Vertrauens, entschloss sich Aaron mit seiner Frau Courtney zu einem Wechsel nach Europa.

Die neue Nummer fünf der Adler fühlt sich bestätigt. "Die Organisation ist sehr professionell, uns Spielern fehlt es an nichts. Die Fans sind positiv verrückt, das habe ich schon bei "Boys are back in town" und in den Heimspielen der Champions Hockey League gemerkt. Die Unterstützung in der Halle ist noch größer, als ich es erwartet habe".

Aaron und seine Frau lernten sich während der Zeit des Verteidigers bei den Chicago Black Hawks kennen, als die Universität von Texas eine Exkursion zu Marketing-Firmen in die Industriestadt unternahm. Nicht beim Eishockey, sondern beim Baseball. In einigen Wochen wird Johnson erstmals Vater.

Als die Medienvertreter Anfang August das erste Gespräch mit Johnson führten, hatten sie den Eindruck, immer auf einen gut gelaunten Menschen zu treffen. "Der Eindruck trügt nicht", bestätigt Severance nur "Aaron denkt positiv und kommt immer mit einem Lächeln in die Kabine, solche Menschen braucht eine Mannschaft".