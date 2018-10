Mit dieser Mannschaft wollen die Adler Mannheim in der Saison 2014/15 möglichst weit in den Play-offs kommen (4. Reihe von links nach rechts): Konditionstrainer Martin Müller, Betreuer Steven Castelletti, Konditionstrainer Daniel Müssig, Steve Wagner, Denis Reul, Matthias Plachta, Teamarzt Dr. Matthias Spengler, Teamarzt Dr. Guido Volk, Betreuer Hermann Frank; 3. Reihe von links nach rechts): Betreuer Christian Hack, Betreuer Richard Kneis, Robert Raymond, Christopher Fischer, Martin Buchwieser, Dominik Bittner, Andrew Joudrey, Physio Markus Korinek, Physio Wiprecht Bauer; (2. Reihe von links nach rechts): Betreuer Marcus Schmuck, Jon Rheault, Mirko Höfflin, Danny Richmond, Sinan Akdag, Jamie Tardif, Frank Mauer, Glen Metropolit, Physio Rudi Lang; (1. Reihe von links nach rechts): Dennis Endras, Ronny Arendt, Nikolai Goc, Marcus Kink, Assistenztrainer Craig Woodcroft, Cheftrainer Geoff Ward, Assistenztrainer Jay Leach, Jochen Hecht, Kai Hospelt, Christoph Ullmann, Youri Ziffzer. Foto: vaf

Von Rainer Kundel

Mannheim. Dreieinhalb Jahre Harold Kreis, drei Monate Hans Zach - das Ziel der Adler beim 2010 verkündeten Neuaufbau, die zweite Meisterschaft ins "Ufo" zu holen, blieb unter den letzten Trainern ein unerfüllter Wunsch. Auch für die am Freitag um 19.30 Uhr mit dem Heimspiel gegen Meister ERC Ingolstadt beginnende Saison in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) gibt es keine Gewähr für eine Besserung. Dennoch hat der Klub einige Stellschrauben verändert, die dem ungebrochen treuen Anhang Hoffnung auf attraktivere Spiele und größeren Erfolg machen. Hintergrund Der Kader der Adler Torhüter: Endras (Rückennummer 44), Ziffzer (30/Zugang von Kölner Haie), Lehr (35)*. Verteidiger: 7 Akdag (Krefeld Pinguine), 14 Wagner, 19 Richmond (EHC München), 21 Raymond (Iserlohn Roosters), 24 Fischer, 29 Reul, 52 Bittner, 77 Goc. Stürmer: 11 Joudrey (Springfield/(USA), 16 Buchwieser, 17 Kink, 18 Hospelt, 22 Plachta, 28 Mauer, 46 Rheault, 47 Ullmann, 49 Tardif (Rochester/USA), 50 Metropolit (SC Bern), 55 Hecht, 57 Arendt, 61 Höfflin, 81 Ackermann*). *) Förderlizenzen Heilbronner Falken. Abgänge: Brückmann (Wolfsburg), Kettemer (München), El-Sayed (Nürnberg), Sifers (Springfield /AHL), Vernace, Magowan, Lehoux, Schneider (unbekannt). Trainer: Geoff Ward, Co-Trainer: Craig Woodcroft, Jay Leach.

Tor: Nach dem Weggang von Felix Brückmann ist Dennis Endras die unangefochtene Nummer eins. Der neue zweite Mann Youri Ziffzer (28) kennt seine Rolle und wird nicht jeden Tag mit den Füßen scharren, um Endras den Job streitig zu machen. Mit seiner in Köln, Hannover und Berlin gewonnenen Erfahrung kann der ehemalige Jungadler dennoch bedenkenlos zum Einsatz kommen.

Defensive: Gern werden die Verteidiger für Wohl und Wehe der Aufräumarbeit und einem konstruktiven Spielaufbau verantwortlich gemacht. Das ist eine undankbare Aufgabe.

Vermutlich wird man ohne den nicht eingeplanten Weggang von Leistungsträger Jaime Sifers den neuen Liga-Rekord mit zwölf Partien ohne Gegentor nicht halten können. Dafür werden die unter Vertrag genommenen Sinan Akdag (25), Bobby Raymond (29) und Danny Richmond (30) ihre Fähigkeiten, gut die Scheibe zu bewegen und aus der Distanz gefährlich sein zu können, zum Wohle der Offensive nutzen. Da die Adler erst sieben von neun einsetzbaren Importspielern unter Vertrag haben, könnte mangels ausreichender Abräumer-Qualitäten im Lauf der Saison noch nachgebessert werden.

Offensive: Nach bisherigen Erkenntnissen verkörpern die neuen Angreifer genau jene Spielertypen, die bisher gefehlt haben: Routinier Glen Metropolit (40) soll der Fixpunkt einer Power-Reihe mit Jamie Tardif (29) sein, der sich als körperlich starke Allroundkraft nicht zu schade ist, im Powerplay vor dem Tor zu stehen. Andrew Joudrey (30) dagegen ist ein typischer Rollenspieler mit Stärken beim Bully und in Unterzahl. Spieler wie Metropolit, den Ward vor sieben Jahren in Boston kennen lernte und Tardif (ehemals im dortigen Farmteam) wären ohne die guten Kontakte zu Ward wohl kaum in der Quadratestadt aufgeschlagen.

Trainer: Geoff Ward erhielt zur Unterstützung mit Craig Woodcroft (Development Coach) und Jay Leach (Verteidiger-Ausbildung) gleich zwei Assistenten an die Seite gestellt. Dazu stoßen temporär während der Saison mit Brian Daccord (Torwarttrainer), Alex Andjelic (Skills-Coach) und Glen Tucker (Schuss-Trainer) noch weitere Spezialisten. Der 52-jährige Ward war zuletzt sieben Jahre Co-Trainer unter der Legende Claude Julien bei den Boston Bruins. Nun will er in Mannheim seinen eigenen Stil verwirklichen. "Ich bin ein Karriere-Coach", sagte der vierfache Familienvater als Beweggrund für die Veränderung. In der sechswöchigen Vorbereitungszeit ließ der ehemalige College-Lehrer keinen Zweifel aufkommen, wer bei den Adlern das Kommando führt. Sein Training beinhaltet einige neue Übungen, ist sehr anspruchsvoll und ausbalanciert.

Aus den Erfahrungen der letzten Jahre wird Ward vor allem am Körperspiel einiger Spieler zu feilen haben. Dem Trainer wurden viele Wünsche erfüllt, so wurde die Kabine für ein Einzelzimmer umgebaut. Inwieweit bei Wards System ein weiterer Kaderumbau nötig ist, wird der Saisonverlauf zeigen.

Ausblick: Für Prognosen bis ins nächste Frühjahr ist die DEL nicht geeignet. Die Entwicklung der letzten Jahre hat mehr als einmal gezeigt, dass sich die Play-off-Runde zu einer eigenen Saison entwickelt. Zuvor erworbene Vorteile sind schnell verspielt. Wer zur falschen Zeit seine Form nicht abruft, kann die Saison fast in die Tonne treten. Die Vorrunde bietet öfter mal ein Offensiv-Spektakel als die Ausscheidungsspiele, sie verliert aber auch zunehmend an Bedeutung.