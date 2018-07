Von Rainer Kundel

Mannheim. Endlich mal wieder ein Eishockey-Feiertag in der SAP Arena. Eine gut gefüllte Halle beim Familientag und am Ende ein noch hart erkämpfter 5:3 (3:0, 1:1, 1:2)-Sieg der Adler Mannheim im Verfolger-Duell gegen die Nürnberg Ice Tigers: Trotz einiger Wellenbäder der Gefühle sind die Cracks im blau-weiß-roten Trikot dem spielfreien Tabellenführer Kölner Haie auf die Pelle gerückt. Dabei hatte das Heimteam nach einer 4:1-Führung im letzten Drittel aufgrund von Konzentrationsschwächen bange Minuten zu überstehen, bevor der überragende Ronny Arendt an seinem 33. Wiegenfest mit seinem zweiten Tor des Nachmittags sieben Minuten vor Schluss die Fans erlöste. "Wir haben eine harte Woche hinter uns mit vier Siegen aus fünf Spielen. Nürnberg hat zu keinem Zeitpunkt aufgegeben und uns mehr als einmal verunsichert", blickte Harold Kreis auf eine bewegte Partie zurück.

Offenbar konnte Matthias Plachta seine Chance in Iserlohn nicht nutzen - jedenfalls ließ der Trainer den 22-Jährigen wieder anstelle des zuletzt pausierenden Martin Buchwieser draußen. Bei den Franken, die nach ihrem Überflieger-Start im ersten Saisonviertel von der Konkurrenz auf Normalmaß gestutzt wurden, machte sich das Fehlen von Topscorer Steve Reinprecht bemerkbar. Der 37-jährige ehemalige Kurzzeit-Adler leidet an einer Schleimbeutel-Verletzung. Mit der frühen Führung, wobei Yanick Lehoux (5.) Tigers-Torhüter Jenicke die Scheibe in der kurzen Ecke "versteckte", kam schnell Sicherheit in die Aktionen der Adler. Vor allem Ronny Arendt, dessen Nachname von der Fankurve gern mit dem Zusatz "Hooligan" verbunden wird, drehte groß auf. Das 2:0 (8. Minute) erzielte die Nummer 57 in Unterzahl selbst und zum 3:0-Pausenstand legte der nimmermüde Kämpfer die Scheibe im richtigen Moment zu Marc El-Sayed quer. Damit hat der in Wetzlar gebürtige ehemalige Jungadler-Angreifer seinen Abschlusswert aus der letzten Saison (2 Tore) bereits verdoppelt.

Vom schnellen Anschlusstreffer durch Regier ließen sich die Adler zunächst nicht aus der Flugbahn bringen. Allerdings benötige Frank Mauer drei Anläufe, bis er zum 4:1 traf - zugleich das Ende des Arbeitstages für Gäste-Torhüter Jenicke. Bevor Weiman ins Tor der Franken wechselte, war Mauer mit einen Penalty ebenso gescheitert wie mit einem spektakulären Drehschuss (beide 26.). Lehoux traf schließlich den Pfosten (36.).

Nürnberg, von seinem experimentier-freudigen Coach Tray Tuomie energisch nach vorn getrieben, setzte mit viel Offensivkraft den Adlern trotz des drei Tore-Rückstandes kräftig zu. War Reimers 4:2 aufgrund von Konzentrationsschwächen nach vermeidbar, so resultierte der dritte Treffer der Franken durch Eriksson (46.) aus der nachlassenden Disziplin des Tabellenzweiten. Knapp acht Minuten lag mehrfach der Ausgleich in der Luft, ehe Arendt als Krönung seiner Topleistung einen strukturiert vorgetragenen Konter zum 5:3-Endstand (53.) abschloss.

Dass es derart eng wurde, lag auch an einer weiter bestehenden Großbaustelle. Ihr Name: Powerplay. Die Erfolgsquote der Adler beim Überzahlspiel ist inzwischen auf einen Wert unter 15 Prozent gesunken. Das ist nicht nur eines Tabellenzweiten unwürdig, sondern provoziert zu der Frage: Wie komfortabel wäre die Situation des sechsfachen Meisters, fänden die Trainer für das leidige Thema Überzahl endlich eine Lösung. Immerhin taugte der Sieg dazu, dass der Ärger über die grenzwertige Schiedsrichterleistung vom Freitag beim 4:3 n. P. in Iserlohn schneller verraucht ist.

Adler Mannheim - Nürnberg Ice Tigers 5:3 (3:0, 1:1, 1:2) - Tore: 1:0 Lehoux (5.), 2:0 Arendt (8.), 3:0 El-Sayed (16.), 3:1 Regier (21.), 4:1 Mauer (30.), 4:2 Reimer (43.), 4:3 Eriksson (46.), 5:3 Arendt (53.)

Schiedsrichter: Brüggemann (Hemer), Haupt (Kempten) - Strafminuten: 10 + 10 Disziplinar Hecht / 10 - Zuschauer: 12 371 - bes.Vorkommnisse: Mauer verschießt Penalty (26.)