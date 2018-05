Von Rainer Kundel

Mannheim. Es geht Richtung Vorrunden-Halbzeit in der Deutschen Eishockey-Liga und die so bis weit in den Herbst hinein furios gestarteten Mannheimer Adler nehmen ihre erste Auszeit. Bei der 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)-Pleite gegen die Hamburg Freezers, der zweiten Heimniederlage in Folge, präsentierte sich der um drei verletzte Cracks dezimierte Tabellenzweite außer Rand und Band. Sollte sich die seit Jahren auftretende Herbstkrise in die Vorweihnachtszeit verschoben haben?

Der Auftritt gegen die Norddeutschen war das das Schwächste, was die Adler im bisherigen Saisonverlauf ablieferten. Ein frühes Gegentor durch Jerome Flaake, der mit dem ersten Schuss auf das Tor von Endras ins Dreieck traf und prompt war eine Verunsicherung zu spüren.

Die Ward-Schützlinge fanden keine Bindung zum Spiel, unterlagen alle entscheidenden Zweikämpfe und lieferten dazu den flinken "Kühlschränke" durch eine Verkettung von Missverständnissen im Spielaufbau etliche Chancen auf dem Silbertablett. Abgesehen von einer Chance von Arendt (11.) hatten die Hanseaten einige hochkarätige Einschussmöglichkeiten, um die Partie frühzeitig zu entscheiden. Nach den Verletzungen von Hecht und Tardif bildete das Trainergespann durch eine Rotation aus elf Stürmern vier Reihen, was der Harmonie nicht zuträglich war.

Gleich im zweiten Drittel bot sich den Blau-Weiß-Roten die Gelegenheit zum Ausgleich. Hamburgs Jakobsen musste nach einem Stockfoul an Fischer vorzeitig unter die Dusche, doch die fünfminütige Überzahl verstrich, ohne dass Torhüter Caron auch nur eine Glanztat vollbringen musste. Selbst als die Adler für 43 Sekunden mit zwei Mann im Vorteil waren, zeigten sie hypernervös keine Krallen. Wie man Strafzeiten zu Toren ummünzt, zeigte Morten Madsen (31.), der einen Doppelausschluss gegen Wagner und Joudrey eiskalt verwertete.

Zwar gelang Marcus Kink für die gerade wieder vollzähligen Mannheimer der Anschluss, mehr als ein Strohfeuer war das 1:2 aber nicht. Für die mehr als 10.000 Besucher war es ein großes Ärgernis, zumal die zunehmend schmutzige Spielweise der Hamburger durch das auf 306 Minuten (allein gestern dreizehn im zweiten Drittel) angewachsene erfolglose Powerplay des Tabellenzweiten nicht bestraft wurde.

Als die Adler beim Schlussakkordunsortiert nach vorne rannten, schufen die Gäste im Stile einer Klassemannschaft innerhalb von zwei Minuten durch Garret Festerling und erneut Madsen mit einem Drei-Tore-Vorsprung klare Verhältnisse. Den Rest des Abends vertrieb sich die Fankurve mit Huldigungen für den langjährigen Adler-Kapitän Stephane Richer, derzeit Manager und Co-Trainer der Hamburger. Einfacher wird es morgen (17.45 Uhr, live in ServusTV) auch bei den Eisbären Berlin nicht.

Adler Mannheim-Hamburg Freezers 1:4 (0:1, 1:1, 0:2); Tore: 0:1 Flaake (2.), 0:2 Madsen (31.), 1:2 Kink (32.), 1:3 G.Festerling (42.),1:4 Madsen (44.); Schiedsrichter: Eichmann (Bern/Schweiz), Klau (Sümmern); Strafminuten: 16 /23 + 10 Disziplinar Clark + Spieldauer Jakobsen; Zuschauer: 10.272.