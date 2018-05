Von Rainer Kundel

Ingolstadt. Mit einem souverän heraus-gespielten 4:1 (2:0, 2:1, 0:0)-Sieg beim hoch eingeschätzten ERC Ingolstadt sind die Adler Mannheim mit dem dritten Sieg in Folge endgültig in der Saison 2013/14 der Deutschen Eishockey-Liga angekommen. Vor den Augen von Bundestrainer Pat Cortina beherrschten die Schützlinge von Trainer Harold Kreis die kompletten 60 Minuten und können dem ersten Aufeinandertreffen mit Meister Eisbären Berlin (Sonntag, 17.45 Uhr, SAP Arena) mit Selbstvertrauen entgegen sehen.

Die Adler hatten die "Schanzer", die mit neun Treffern aus ihren beiden letzten Heimspielen aufhorchen ließen und mit einer 30-prozentigen Erfolgsquote im Überzahlspiel in dieser Wertung das beste DEL-Team sind, von Beginn an gut im Griff und diktierten Taktik und Tempo. Nachdem Arendts Schuss (6.) noch eine Beute von Torhüter Pielmeier war, machte es Jon Rheault besser und überwand den Ingolstädter Torhüter nach Vorarbeit von Jochen Hecht zum 0:1. Damit war der Neuzugang aus US-Amerika zum dritten Mal im dritten Spiel erfolgreich. Dass die Mannheimer daran arbeiten, ihr noch ausbaufähiges Powerplay zu justieren, wurde beim 0:2 deutlich. Hambly hatte gerade acht Sekunden auf der Strafbank Platz genommen, da schlug nach einem zu kurz abgewehrten Schuss von Sifers der Nachschuss von Hecht (13.) im Ingolstädter Gehäuse ein.

Auch im zweiten Abschnitt waren die Oberbayern noch weniger präsent, auf der Gegenseite bedeuteten hingegen vor allem der geradlinig aufs Tor gehende Rheault und Hecht ständige Gefahrenherde. Gamache, Kink und El-Sayed versäumten es zunächst nachzulegen, bevor die Panther in Person ihres "Scharfschützen" Greilinger während einer Gamache-Strafzeit mehrfach am sehr sicheren Felix Brückmann scheiterten. Simon Gamache zeigte sich indessen als reuiger Sünder. Seit elf Sekunden von der Strafbank zurück, wurde der zuvor wenig in Erscheinung getretene Neuzugang von Vernace auf die Reise geschickt und verwandelte den Break zum 0:3. Den Anschlusstreffer von Gawlik (40.) beantwortete Marcus Kink fast zeitgleich mit der Pausensirene gegen den gedanklich schon in der Kabine weilenden Pielmeier zum alten Drei-Tore-Abstand.

Dies sollte bereits die Entscheidung bedeuten, weil zum einen bei den Donaustädtern zwei Tage nach dem groß gefeierten Derby-Sieg gegen Augsburg das letzte Aufbäumen ausblieb, andererseits die Blau-weiß-roten mit Kampf und großer Disziplin nicht das Geringste anbrennen ließen. Schnörkellos erledigten die Verteidigungsreihen ihren Job, und bei den geradlinig vorgetragenen Angriffen waren Ullmann und Höfflin dem fünften Treffer näher, als dass es nochmals brenzlig wurde. Die hohe Meinung, die Ingolstadts Trainer Niklas Sundblad vor Saisonbeginn von den Mannheimern geäußert hatte, bestätigte der Mitfavorit mit seiner besten Saisonleistung und dem 15. Sieg im 24. Spiel in der Saturn Arena.

ERC Ingolstadt - Adler Mannheim 1:4 (0:2, 1:2, 0:0), Tore: 0:1 Rheault (7.), 0:2 Hecht (13.), 0:3 Gamache (36.), 1:3 Gawlik (40.),1:4 Kink (40.); Schiedsrichter: Steinecke (Brotterode), Zehetleitner (Oberstdorf); Strafminuten: 10/12 + 10 Disziplinar Lehoux; Zuschauer: 3115.