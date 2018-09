Düsseldorf. (RK) Zum vierten und letzten Mal in dieser Saison setzten sich die Adler Mannheim gegen die Düsseldorfer EG durch. Im Nachholspiel des 40.Spieltages der Deutschen Eishockey-Liga hieß es gestern Abend 2:0 (1:0, 1:0, 0:0). Ein ebenso unspektakulärer wie ungefährdeter Pflichtsieg beim Tabellenletzten mit dem Nebeneffekt, auf Platz fünf geklettert zu sein. Da hieß es anschließend Mund abputzen, übernachten und weiter reisen nach Wolfsburg, wo morgen (19.30 Uhr) bereits die nächste Partie ansteht.

Hans Zach hatte im Rather ISS-Dome familiäre Unterstützung. Seine in Ratingen lebende Tochter mit der Enkelin sah von Beginn an ein von den Mannheimern kontrolliertes Spiel. Nach einigen Fehlversuchen überwand Mirko Höfflin (15.) nach Vorarbeit von Arendt und El-Sayey – seinen kongenialen Mitspielern der vierten Reihe – Bobby Göpfert im Nachschuss. Da es im Auftaktdrittel wenig Unterbrechungen und bis dato keine Strafzeit gab, war die Netto-Spielzeit von 20 Minuten schon nach 26 Minuten vorüber.

Nach der Pause änderte sich nur wenig. Die Adler standen ab der roten Linie sicher, ließen nur wenig zu und legten in Person von Simon Gamache (33.) zum 0:2 nach, als der Schuss des Kanadiers vom rechten Bullykreis unter der Latte einschlug. Jener Gamache, über den gestern Medien in der Westschweiz spekulierten, dass er noch vor Ende der Februar-Transferfrist zum NLA-Klub HC Lausanne wechseln könnte. Dort sucht Manager Jan Alston, der Adler-Torjäger der Jahre 1998 bis 2001, als Manager nach einigen Verletzungen dringend nach Verstärkungen.

Aufgrund der Verletzungsanfälligkeit und des ausgesetzten Vertrages von Yanick Lehoux ist allerdings nicht vorstellbar, dass die Adler den bis 30.April unter Vertrag stehenden Angreifer vorzeitig ziehen lassen. Immerhin konnte sich der lange Zeit nur wenig beschäftigte Felix Brückmann auszeichnen, als er in der 37.Minute gegen Long parierte.

Die endgültige Entscheidung verpasste Mauer (47.). Wenig später jubelte die DEG fast schon, aber die Scheibe trudelte nach einem Schuss von Mondt parallel zur Torlinie entlang. Der von den Referees hinzu gezogene Videobeweis bestätigte, dass der Puck die die Linie nicht überschritten hatte. Nachdem die Adler in der 55. Minute ihr erstes Powerplay hatten und dabei wie gewohnt erfolglos blieben, traf Arendt noch den Pfosten. In Gefahr geriet der erste Auswärtssieg von Hans Zach an seiner alten Wirkungsstätte (Meister 1991 bis 1993) aber nicht mehr.

Düsseldorfer EG-Adler Mannheim 0:2 (0:1, 0:1, 0:0) - Tore: 0:1 Höfflin (15.), 0:2 Gamache (33.) - Zuschauer: 4.238 - Schiedsrichter: Jablukov (Berlin), Piechaczek (Finning) - Strafminuten: 4/8.