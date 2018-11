Von Rainer Kundel

Mannheim. Paukenschlag beim deutschen Eishockeymeister Adler Mannheim: Zehn Tage vor dem DEL-Start am 11. September gegen die Schwenninger Wild Wings haben die Blau-Weiß-Roten mit Marcel Goc einen der besten deutschen Eishockeyspieler unter Vertrag genommen. Der 32-Jährige, dessen Bruder Nikolai bereits seit 2010 das Adler-Trikot trägt, fand nach 13 Jahren in der NHL (zuletzt St. Louis Blues) keinen neuen Klub mehr und unterzeichnete gestern einen Fünfjahresvertrag.

"Ich bin froh, dass jetzt eine Entscheidung gefallen ist und freue mich gemeinsam mit meiner Familie auf die Zeit bei den Adlern. Ich kenne das Umfeld und die Mannschaft gut, von daher weiß ich auch, was mich erwartet. Mir war es wichtig, mich langfristig zu binden, wenn ich wieder nach Europa zurückkomme. Mannheim ist eine Top-Adresse und ich hoffe, dass ich in den kommenden Jahren mit dem Team Erfolge feiern kann", wird der Mittelstürmer in einer Pressemitteilung des Klubs zitiert.

Marcel Goc, dessen Vater Josef seit vielen Jahren Nachwuchstrainer des Baden-Württembergischen Eissportverbandes ist, wurde in Calw geboren und 2001 von den San Jose Sharks in der ersten Runde an Position 20 gezogen. Bis 2014 war Goc der am höchsten gedraftete deutsche Feldspieler aller Zeiten. Der damals 18-jährige Angreifer blieb zunächst in Schwenningen wechselte zum Ende der Saison 2001/02 zu den Adlern, für die er im Eisstadion Friedrichspark insgesamt 52 mal auflief. Damals bewahrten die Adler durch eine beträchtliche Ablösesumme den Klub aus dem Schwarzwald vor dem finanziellen Aus. Erst 2003 verabschiedete sich der auf allen Offensiv-Positionen einsetzbare Spieler Richtung Kalifornien, wo er mehrere Jahre in der Organisation der San Jose Sharks aufs Eis ging.

Bis April bestritt der 1,84 Meter große und 90 Kilo schwere Center für fünf NHL-Klubs insgesamt 699 Spiele, erzielte dabei 80 Tore und bereitete weitere 123 Treffer vor. Dabei entwickelte sich Goc vor allem zum Unterzahl- und Bully-Spezialist.

Adler-Manager Teal Fowler bearbeitete die Rückkehr des zweifachen Familienvaters, der voraussichtlich in Seckenheim heimisch werden wird, ohne Getöse und mit der gebotenen Vorsicht hinter verschlossenen Türen. Noch vor wenigen Tagen wurden die Medienvertreter auf die "Zeit Anfang Oktober" vertröstet, als es Nachfragen gab. "Marcel bringt viel Erfahrung mit, deshalb sind wir sehr glücklich, dass wir ihn für uns gewinnen und langfristig an uns binden konnten", ist Fowler froh, einen richtungsweisenden Transfer eingetütet zu haben.

Immerhin ist 2016 mit dem Karriere-Ende von Glen Metropolit und Jochen Hecht zu rechnen, so dass der Meister Bedarf an technisch starken Angreifern hat. Der Linksschütze wird die Rückennummer 23 tragen, ist jedoch für das abschließende Gruppenspiel in der Champions-League am Samstag gegen Vitkovice Ostrau noch nicht spielberechtigt. Dafür wird er beim vorausgehenden Traditionsspiel ab 15 Uhr aus Anlass des zehnjährigen SAP Arena-Jubiläums mitwirken.