Von Rainer Kundel

Mannheim. "Wir wollten im letzten Drittel einen deutlicheren Sieg, aber nicht um jeden Preis", war Harold Kreis nach dem 1:0 seiner Adler gegen den kriselnden Meister Eisbären Berlin aufgrund der eingehaltenen Taktik und einem Torschussverhältnis von 45:20 zufrieden. Der Trainer konnte aufatmen: Nach den ersten vier Spieltagen und einem punktlosen bayrischen Wochenende standen die Adler noch "unter Wasser" - jetzt fällt die Bilanz nach einer Woche mit vier Siegen und der ausgeglichenen Anzahl von Heim- und Auswärtspartien wieder ansehnlich aus.

"Wir haben uns nach den Niederlagen in Augsburg und Straubing nicht aus der Ruhe bringen lassen, weil wir wussten, woran es lag. Danach haben wir hart an unseren Schwächen gearbeitet", stellte Florian Kettemer fest. Der laufstarke Verteidiger war es, der am Sonntag Simon Gamache mustergültig zum Tor des Abends auflegte. "Er hat gerufen, dass er frei steht", klärte "Kette" die Situation nach dem Spiel auf. Wobei sich die Nachverpflichtung des Stürmers für die Adler bereits auszuzahlen scheint. Zwei Tore aus drei Einsätzen können sich sehen lassen. Vor allem, weil Harold Kreis feststellt, dass der 32-Jährige noch einiges aufzuholen habe. "Zwar nicht an Fitness, aber an Spielkondition." Dass Gamache aus vielen Jahren in der Schweiz mitunter der Ruf eines Problemspielers mit egoistischen Zügen anhaftet, kann Kreis nicht nachvollziehen. "Simon arbeitet für seine Tore hart und ist nur schlecht gelaunt, wenn er nicht trifft. Damit kann ich leben."

Dass sein Schuss zum goldenen Tor gegen Berlin genau unter der Torlatte einschlug, überraschte Kreis aber nicht. "Wenn er im Training alleine aufs Tor schießt, gehen acht von zehn Schüssen haarscharf unter die Latte." An Effektivität gewinnen wird Gamache, wenn er in absehbarer Zeit in einer der Überzahlformationen eingebaut wird. Dort ist die Erfolgsquote noch ausbaufähig. Aus der (verletzten) Fünfer-Gruppe auf der Tribüne werden voraussichtlich heute Dennis Endras und Denis Reul ins Mannschaftstraining zurückkehren.

Wenngleich der Beginn der Mehrzahl der Sonntag-Heimspiele um 14.30 Uhr für die Anhänger noch gewöhnungsbedürftig ist und so manchen zahlenden Besucher aus dem Kreis der Amateurfußballer kosten wird, scheint sich in Bezug auf die TV-Präsenz die neue Anfangszeit zu bewähren. Neben den Live-Übertragungen von DEL-Partner ServusTV, wo die Mannheimer schon dreimal berücksichtigt wurden und auch in zwei weiteren Auswärtsspielen (13. Oktober in Nürnberg, 27. Oktober in Schwenningen) zu sehen sind, sind auch ARD und ZDF nach Jahren des stillen Boykotts zum schnellsten Mannschaftssport zurückgekehrt, was für die Premium-Sponsoren auf der Spielkleidung von Relevanz ist. Vor einer Woche zeigten die "Mainzelmännchen" Ausschnitte vom Heimspiel gegen Hamburg, vorgestern widmete Sport im Dritten Jochen Hecht als Studiogast in Stuttgart zusammen mit dem Eisbären Spiel einen 8:22 Minuten-Beitrag. Auch die Krefeld Pinguine verlegten ihr Heimspiel gegen Mannheim am 20. Oktober auf 14.30 Uhr, um der ARD für ihre Sonntag-Sportschau einen Zusammenschnitt zu ermöglichen.

Unterschiedlich fallen die Bilanzen in der erweiterten Organisation aus. Während die Jungadler auch nach dem Weggang von Helmut de Raaf von der Tabellenspitze der Deutschen Nachwuchs-Liga grüßen, macht die Heilbronner Farm große Sorgen. Der Kooperationsklub findet sich auf dem letzten Tabellenplatz der DEL 2, wie sich die 2. Bundesliga inzwischen nennt. Dazu erklärte zwei Wochen nach Saisonbeginn Michael Hackert völlig überraschend aufgrund "gesundheitlicher und mentaler Gründe" das Ende seine Laufbahn. Der 32-jährige ehemalige Nationalspieler (2007-2010 in Mannheim unter Vertrag) ist seit vielen Jahren an Diabetes erkrankt.