Von Christopher Benz

Mannheim. Für die Eishockey-Cracks der Adler Mannheim steht eine dreitägige Bayerntour auf dem Programm. Gestern Nachmittag startete der Tross in Mannheim, heute Abend gastiert der Tabellenführer beim ERC Ingolstadt. Morgen geht es weiter in Richtung Straubing, wo es am Sonntag gegen den Tabellenletzten eigentlich zu drei ungefährdeten Punkten reichen sollte.

"Egal welcher Gegner kommt, uns erwarten zwei schwere Spiele", macht Adler Trainer Geoff Ward keinen Unterschied zwischen dem Rangdritten und dem Schlusslicht, "Ingolstadt erzielt sehr viele Tore und Straubing hat uns in den bisherigen beiden Duellen stark gefordert." Die nun anstehenden drei Tage "auf Achse" sind auch für das Team eine gute Gelegenheit, um viel Zeit miteinander zu verbringen. "Das gibt den Jungs die Chance, sich voll auf die Spiele zu fokussieren", weiß Ward, der heraushebt, "dass die Gegner auch immer sehr motiviert sind gegen uns zu spielen, da wir häufig der Favorit sind."

Dies ließ sich am Dienstag gegen die Augsburger Panther sehr gut beobachten, da die Schwaben die Adler am Rande einer Niederlage hatten. "So ein Spiel ist wie Poker", zieht Ward den Vergleich mit dem Geduldsspiel, "wir haben unsere schlechte Hand aber gut gespielt." Das ist wohl wahr, denn trotz ganz schwacher Leistung behielt sein Team zwei Punkte in der SAP Arena.

Gegen Augsburg gelang trotz zehn Minuten in Überzahl wieder kein Treffer. "In der Vorrunde hat das Überzahlspiel noch nicht so ein Gewicht, sonst stünden wir nicht ganz oben", sagte Sinan Akdag, am Dienstag doppelter Torschütze, "in den Playoffs gewinnt es aber an Bedeutung und bis dahin müssen wir das hinkriegen."

Jon Rheault ist wieder einsatzbereit und gehört zum Kader. Langsam, aber kontinuierlich nähert sich Jochen Hecht wieder an, um in absehbarer Zeit auf dem Eis für Furore zu sorgen. Mit dem Schlittschuhlaufen klappt es zumindest schon wieder. Ob Dennis Endras nach der Verschnaufpause gegen die Panther wieder zwischen die Pfosten zurückkehrt, ließ der Trainer offen. Es scheint aber wahrscheinlich zu sein, auch wenn sein Stellvertreter Youri Ziffzer eine ordentliche Partie abgeliefert hat, wie Ward sagt: "Es war ein schwieriges Spiel für einen Torhüter, aber er hat seine Sache gerade im Penaltyschießen sehr gut gemacht. Wir sind froh, zwei starke Torleute zu haben."

Das Spiel der leuchtenden Herzen am Dienstag gegen die Krefeld Pinguine ist bereits ausverkauft. Die über 10.000 blinkenden Herzen sorgen am Tag vor Weihnachten traditionell für eine festliche Atmosphäre. Für die Heimspiel-Kracher am zweiten Weihnachtsfeiertag (Kölner Haie) sowie am Neujahrstag (Schwenninger Wild Wings) gibt es noch Karten in einigen Kategorien.

Zwischen dem Krefeld- und dem Köln-Spiel gibt Ward seinen Akteuren zwei Tage frei. "Die Jungs sollen Weihnachten mit ihren Familien genießen und Kraft tanken für die anstehenden Aufgaben", erklärt der Kanadier, der auf die fünf Partien innerhalb von zehn Tagen nach Krefeld anspielt, "da würde mehr Training mehr zerstören als dass es etwas bringen würde."

DEL, heute, 19.30 Uhr: ERC Ingolstadt - Adler Mannheim (Laola1.TV); Sonntag, 16.30 Uhr: Straubing Tigers - Adler Mannheim.