Von Christopher Benz

Mannheim. Die Adler Mannheim haben gestern Nachmittag in den letzten fünf Minuten einen sicher geglaubten Sieg noch aus der Hand gegeben und mit 3:4 nach Penaltyschießen (0:0,2:1,1:2,0:1) gegen die Krefeld Pinguine verloren.

Für die Eishockey-Mannschaft von Trainer Craig Woodcroft ist es bei dessen Heimpremiere die siebte Niederlage in Serie. Bei neun Punkten Rückstand auf einen direkten Playoff-Platz dürfte dieses Thema spätestens jetzt erledigt sein. Das Minimalziel muss das Heimrecht in den Pre-Playoffs sein. Diese spielen die Klubs von Rang sieben bis zehn aus.

Im Vergleich zur 2:4-Niederlage am Freitag in Schwenningen rückte Philip Riefers für Marcel Goc, der sich bei seinem ersten Spiel seit September eine Unterkörper-Verletzung zugezogen hat, in den Kader. Das torlose erste Drittel der beiden abschlussschwächsten Mannschaften der DEL - Mannheim (8,0 Prozent Trefferquote), Krefeld (8,2 Prozent) - gehörte nach Spielanteilen eindeutig den Gästen.

In den ersten zwölf Minuten mussten die "Greifvögel" drei Strafen hinnehmen, davon eine Minute und 34 Sekunden in doppelter Unterzahl. Das ist eine lange Zeit, wenn man diese Phase ohne Gegentor übersteht, spricht das für eine gute kämpferische Aufstellung. Den Höhepunkt lieferte Andrew Joudrey, der sich in einen Schlagschuss geworfen und diesen mit dem Rücken abgewehrt hat (15.).

Maximal unglücklich begann der Mittelabschnitt für die Gastgeber. Vor dem Tor von Ray Emery herrschte Hochbetrieb, Mebus reagierte gedankenschnell und schob die Scheibe zur Führung ein (23.). Damit waren die Angriffsbemühungen der Pinguine für beinahe eine Viertelstunde eingestellt. Der Gegentreffer tat, auch wenn es sich komisch anhört, den Blau-Weiß-Roten gut. Vier Minuten darauf fälschte Brandon Yip während einer Überzahl einen Schuss von Hecht optimal zum Ausgleich ab. Den spielerischen Glanzpunkt der gesamten Partie setzte Joudrey beim 2:1-Führungstreffer (33.). Der Kanadier umkurvte das gegnerische Tor und vollendete mit einem Rückhandschlenzer in den rechten oberen Winkel.

"Im ersten Drittel war Krefeld klar besser", sagte der verletzte Stammtorhüter Dennis Endras in der zweiten Pause, "danach haben wir aber klar das Heft in die Hand genommen." Die Schussstatistik belegte diese Einschätzung, aus einem 3:14 im ersten wurde ein 17:9 im zweiten Abschnitt.

Ähnlich wie das 2:1 fiel der dritte Treffer für die Mannheimer, nur dass Christoph Ullmann nach seinem Laufweg um das Gästetor mit der Vorhandseite die Scheibe in den Winkel schlenzte (45.) Für "Ulle" war es gleichzeitig das 20. Saisontor. Sechs Minuten vor Schluss gab es die zweite doppelte Unterzahlsituation für den deutschen Meister zu überstehen. Bei Vier gegen Fünf schlugen die Krefelder mit St-Pierres unhaltbarem Hammer von der blauen Linie jedoch zu (55.). Sichtlich verunsichert kamen die Adler kaum noch aus dem eigenen Drittel und kassierten kurz danach den Ausgleich durch Kretschmann (57.).

"Wir haben unsere Linie verloren", beschrieb Craig Woodcroft die entscheidende Phase nach dem 3:2-Anschluss, "Krefeld hat dann ein gutes Forechecking gespielt." Nach der torlosen Verlängerung, in der die Adler eine 4:3-Überzahl nicht zu einem Torerfolg nutzen konnten, zeigten sich die Rheinländer abgezockter und verwandelten zwei Penaltys, während MacMurchy und Hospelt vergaben.

Adler Mannheim - Krefeld Pinguine 3:4 n.P. (0:0,2:1,1:2,0:1); Tore: 0:1 Mebus (23.), 1:1 Yip (27.), 2:1 Joudrey (33.), 3:1 Ullmann (45.), 3:2 St-Pierre (55.), 3:3 Kretschmann (57.), 3:4 Driendl (65./Penalty). Schiedsrichter: Oswald (Bad Wörishofen), Schütz (Bad Aibling); Strafminuten: 12/10; Zuschauer: 13 304.