Von Achim Wittich

Mannheim. Harold Kreis wirkte genervt. Der Adler-Trainer stand am Mittwochabend nach dem furiosen 4:1 (1:1, 1:0, 2:0)-Sieg gegen die Eisbären Berlin längst für die Pressekonferenz bereit. Doch sein Kollege Don Jackson ließ in den Katakomben des "Ufos" auf sich warten. Also verschwand Kreis kurz in der Mannheimer Kabine, um nicht vor der versammelten Pressemeute wie ein Lehrling auf den "Meister" warten zu müssen. Schließlich tauchte Jackson doch noch auf. Mehr als ein paar genuschelte Worte und immerhin eine Gratulation an den Gegner brachte der 55-jährige ehemalige NHL-Profi aber nicht über die Lippen.

Der Mann aus Minnesota war genervt von der Tracht Prügel, die seine Jungs vom Herausforderer im zweiten Finalduell kassiert hatten. Dass die Gastgeber dabei fast ganz ohne Strafzeiten auskamen und überaus diszipliniert dem Champion den Garaus machten, konnte Jackson - ganz "Wolf im Schafspelz" - nicht verwinden. Schon auf dem Gang in die zweite Drittelpause machte er sich drauf und dran, Adler-Kapitän Marcus Kink nach einer angeblich überharten Attacke gegen Florian Busch zu stellen. Allein Mannheims Manager Teal Fowler verhinderte einen Eklat, trat energisch dazwischen. "Es ist ein absolutes 'No-go', dass er zu unserem Spieler geht, und das weiß er auch", ereiferte sich Fowler über Jacksons Bruch eines ungeschriebenen Gesetzes. Übrigens war Niki Goc (Rückennummer 77) anstatt Kink (Nr. 17) in den nicht geahndeten Zweikampf verwickelt ...

Jackson und Fowler werden in diesem Leben aber wohl keine Freunde mehr. Schon Mitte Januar, bei der 2:5-Vorrunden-Niederlage der Berliner in Mannheim, wollte Jackson in die Schiedsrichterkabine stürmen, woraufhin ihm Fowler zurief: "In Mannheim kann man verlieren."

Sei's drum: Die Bandagen, mit denen beim Duell der beiden besten deutschen Eishockey-Mannschaften gekämpft wird, werden vorm dritten Aufeinanderprallen am Freitag Abend (19.30 Uhr) in der Berliner O-2-World härter - auch außerhalb des Eises. "Einer hat mir in die Eier gestochen", behauptete Eisbär Daniel Weiß (22) später. Die Adler als böse Fieslinge? Der Titelträger zeigte nachher wahrlich keine meisterliche Form, präsentierte sich als ziemlich schlechter Verlierer. Hingegen hatten die Blau-Weiß-Roten nach dem ersten Spiel in der Bundeshauptstadt manchen Fehlpfiff der Referees unkommentiert gelassen.

Jedenfalls sind die "Kreislinge" am gestrigen Nachmittag und einem vorherigen Regenerationstraining mit viel Zuversicht in den Flieger gestiegen. Wohl wissend, dass sie wenigstens einmal den Heimvorteil des Titelverteidigers knacken müssen. "Wir haben jetzt ein gutes Gefühl", ist Kink angriffslustig, und Frank Mauer packt schon einmal die "Sirene" aus: "Bisher gewinnt der, der das erste Tor schießt. Das war auch im Halbfinale so. Wir müssen also weiter aus der Kabine kommen wie die Feuerwehr", kündigt der Stürmer einen beherzten Auftritt am Abend an.

Gelingt dies, scheinen die Vorteile auf der Seite der Nordbadener zu liegen. Körperlich wirken Kink und Co. stärker, können über die vollen 60 Minuten Dampf machen. Zwar glaubt Kreis, dass die Berliner "vielleicht etwas flinker sind", aber sein Team kompensiere das durch ein "gutes Stellungsspiel" und "physische Elemente". Logisch, dass die Greifvögel dabei Gefahr laufen, durch zu viel Aggressivität vermehrt auf der Strafbank zu landen. Können sie das jedoch - wie am Mittwoch - vermeiden, winkt die alleinige DEL-Rekordmeisterschaft. Auf jeden Fall werden nicht nur Zweifach-Torschütze Adam Mitchell ("Ich glaube, das beste Spiel meiner Karriere") und "Mr. Playoff" Christoph Ullmann (8 Tore in den K.o.-Spielen) Jackson Kopfzerbrechen bereiten. Hat der Eisbären-Coach dann seine Nerven besser im Griff, oder feiern fast 14.000 Fans in der ausverkauften SAP Arena am Sonntag im vierten Spiel den Titelgewinn der Adler?

DEL-Finale, 3. Spiel, Freitag, 19.30 Uhr: Eisbären Berlin - Adler Mannheim (live in Sky).