Von Rainer Kundel

Mannheim. Nach der vierten Niederlage in Folge herrscht bei den Mannheimer Adlern große Ratlosigkeit. "Das war eine sehr frustrierende Niederlage", gab Trainer Harold Kreis zu Protokoll und ergänzte: "Wir sind im Powerplay ganz unten angekommen, dafür trage ich die gesamte Verantwortung". Ob er angesichts des ungebremsten Abwärtsdrangs die Rückendeckung des Klubs verspüre, wurde der Coach mit etwas Abstand zum Spielende gefragt. "Darauf kommt es nicht an, ich habe mich um die Mannschaft zu kümmern, nicht um meine Zukunft."

Parallelen zur wöchentlichen Rotation, deren Beginn mit der Pleitenserie zeitlich einhergeht, sieht der Trainer nicht: "Jeder, der dieses Trikot trägt, will gewinnen". Beim Personal-Puzzle im Adler-Kader traf es diesmal Matthias Plachta, der sich am Samstag krank gemeldet hatte sowie erneut Marc El-Sayed und Dominik Bittner. Dazu nahm Kreis mit Felix Brückmann anstelle von Dennis Endras einen Torhüterwechsel vor und sprengte seine enttäuschende erste Reihe, in dem er Jochen Hecht und Simon Gamache andere Center zuordnete.

Selbst eine frühe Führung nach zehn Sekunden durch Christoph Ullmann im Nachsetzen verlieh den hypernervösen Adlern keine Sicherheit. Gleich während des ersten Überzahlspiels schlug es hinter Brückmann ein, weil die Reihe um Hecht mal wieder leichtfertig den Gegner in Person von Robert Sabolic (3.) zum Break einlud. Diesen Luxus erlaubten sich die Blau-Weiß-Roten bereits zum fünften Mal in dieser Spielzeit. Immerhin stimmten gestern die Emotionen. "In München hatte unser Tank noch etwas übrig", kritisierte Kreis. Diesmal machte eine gravierende Umständlichkeit das Tore schießen schwer.

Hecht und Gamache (14./24.) verhaspelten sich in aussichtsreicher Position vor dem Tor von Pielmeier, Fischer traf die Torlatte (28.), ein zweites Mal wurde sein Schuss von der Linie gekratzt. Brenzlig wurde es, als nach Kettemer auch Kink auf die Strafbank musste und die Adler für 1:42 Minuten nur zu dritt verteidigten. Brückmann mit zwei "big saves" und die gleichsam harmlosen Angreifer der Oberbayern waren dafür verantwortlich, dass der zweite Abschnitt torlos über die Bühne ging.

Wenn sich auch beiden Seiten im Powerplay an Harmlosigkeit überboten, so fand drei Minuten vor dem Ende doch ein Schuss ins Ziel. Conboy besiegelte mit einem Kracher unters Tordach die neuerliche Niederlage. Die Folge: Ein gellendes Pfeifkonzert und eine Halle, deren nochmals über 10 000 Besucher schnell die "Flucht" antraten.

Es ist nicht nur der tabellarische Absturz, der Manager Teal Fowler Sorgen bereitet. Der Amerikaner macht den Tiefflug nicht an den jüngsten Niederlagen fest, sieht eher einen schleichenden Prozess. "Seit der Deutschland-Cup-Pause hinken wir unseren Ansprüchen hinterher. Unsere Hauptbaustellen waren schon vorher da, die sinkende Leistungskurve bestimmter Spieler ist nichts Neues". Allerdings bestreitet der 43-Jährige, dass es vor dem Samstag-Training eine Krisensitzung gegeben habe. "Die Trainer haben Einzelgespräche mit verschiedenen Spielern geführt".

Und die Zeiten werden nicht rosiger. Steve Wagner schied in der 30. Minute mit einer ausgekugelten Schulter aus, operative Folgen sind laut Teamarzt Dr. Guido Volk noch nicht absehbar, wohl aber eine Ausfalldauer von zumindest drei bis vier Wochen. Und Jaime Sifers fehlt kommenden Freitag aufgrund seiner dritten großen Strafe ...

Adler Mannheim - ERC Ingolstadt 1:2 (1:1, 0:0, 0:1) - Tore: 1:0 Ullmann (1.), 1:1 Sabolic (3.), 1:2 Conboy (57.) - Schiedsrichter: Fischer (Osterode), Hascher (Miesbach)- Strafminuten: 10 + 10 Disziplinar Sifers/12 - Zuschauer: 10.672