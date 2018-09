Von Rainer Kundel

Ingolstadt. Der erhoffte Schnelldurchgang über die Ostertage im Eishockey-Halbfinale der Adler Mannheim gegen den ERC Ingolstadt stellte sich nicht ein: Die Oberbayern verkürzten mit einem 3:0 (2:0, 0:0, 1:0)-Erfolg die Serie auf 2:1. Die Ausgangslage für die Adler ist jedoch weiterhin komfortabel, am Mittwoch (19.30 Uhr, SAP Arena) kann mit einem Heimsieg der erste Finaleinzug seit 2007 gesichert werden.

Wie von Trainer Harold Kreis erwartet, kamen die Oberbayern mit Wut und Entschlossenheit aus der Kabine und zeigten sich von ihrem 0:2-Rückstand in der best of five-Serie unbeeindruckt und legten im ersten Abschnitt zwei Treffer vor. Zunächst traf "Scharfschütze" Thomas Greilinger, als er eine 4:3-Überzahl ausnutzte und Keeper Freddy Brathwaite mit einem seiner typischen Schlagschüsse überwand. Dem anfänglich über Gebühr beschäftigten Torhüter war dabei sowohl von Abwehrmann Reul als auch von einem gegnerischen Angreifer die Sicht genommen. Ärgerlich insofern, weil die Mannheimer zuvor aus einem eigenen Powerplay durch zwei berechtigte Strafen gegen Ullmann und Belle in Unterzahl geraten waren. Nachdem bei den wenigen offensiven Akzenten Christoph Ullmann (10.) und Yannic Seidenberg (13.) den seit Samstag ins Tor genommenen Ian Gordon nicht überwinden konnten, machte sich Panther-Verteidiger Hambly erneut eine Standardsituation zunutze. Während einer angezeigten Strafe fand sein Flachschuss vom Bullykreis neben dem Pfosten den Weg über die Linie. "Ingolstadt ist heiß aus der Kabine gekommen, wir müssen läuferisch mehr investieren", forderte Adler-Kapitän Marcus Kink in der ersten Pause.

Während im Anfangsdrittel 11:5-Torschüsse die Überlegenheit der Heimmannschaft dokumentierten, drehten die Adler nach der Pause auf, dominierten die Partie auch körperlich, ohne dass sich jedoch auf der Anzeigetafel etwas veränderte. Wenngleich die Gastgeber diesmal in den Zweikämpfen enger am Mann waren und mit größerer Disziplin agierten, boten sich vor allem der Reihe mit Glumac, MacDonald und Kink Möglichkeiten zum Anschluss oder gar Ausgleich. Die optische Überlegenheit währte bis zum Schluss, außer einem empty-net-Tor von Greilinger 40 Sekunden vor der Sirene gab es aber keine "Einschläge" mehr.

Dass die Serie nach dem zweiten Spiel noch nicht gelaufen war, darauf wies Daniel Hopp schon vor dem ersten Bully gestern in der SaturnArena hin: "Das ist noch ein weiter Weg, wir wissen, wie schnell sich eine Serie drehen kann", ließ sich der Adler-Gesellschafter nicht aus der Reserve locken, als ihn der Moderator von Sky auf ein mögliches Finale gegen Berlin ansprach. Die Eisbären hatten bereits vier Stunden vor den Adlern am eigenen Fell erfahren, wie schwer es ist, mit einem Bein im Finale zu stehen. Sie unterlagen im Heimspiel gegen die Straubing Tigers mit 1:3, weshalb die beiden Rekordmeister der DEL (je fünf Titel) in ein viertes Spiel müssen.

Bedenken, dass hierbei etwas anbrennen könnte, äußerte Christoph Ullmann nicht. "Wenn wir im Bus auf dem Heimweg sind, ist die Niederlage vergessen. Zu Hause sind wir von Beginn an bereit und machen den Sack zu". Die Blau-Weiß-Roten gaben zwar noch nie in einer Play-off-Serie eine 2:0-Führung aus der Hand - laufen aber auch einem Trend entgegen: Wie bereits bei der einzigen Niederlage im Viertelfinale unterlagen die Adler am Montag auch, weil sie zum ersten Mal in Rückstand gerieten ...

ERC Ingolstadt - Adler Mannheim 3:0 (2:0, 0:0, 1:0) - Tore: 1:0 Greilinger (8.), 2:0 Hambly (18.), 3:0 Greilinger (60.) - Zuschauer: 4.816 (ausverkauft)- Schiedsrichter: Jablukov (Berlin), Piechaczek (Finning) - Strafminuten: 4/10.