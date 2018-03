Von Rainer Kundel

Mannheim. Die Adler Mannheim haben zum Auftakt der "Hammergruppe" C in der Champions-Hockey-League den HC Lugano voll gefordert, mussten bei der 2:3 (2:0, 0:2, 0:1)-Niederlage ihrem hohen Tempo in einer starken Anfangsphase, wo sie den Gegner in Grund und Boden rannten, Tribut zollen. Angesichts der erst zweieinhalb Wochen andauernden Saisonvorbereitung ein keineswegs Besorgnis erregender Zustand.

Trainer Sean Simpson hatte mit Ausnahme des angeschlagenen Ryan MacMurchy seinen bestmöglichen Kader aufgeboten. "Die DEL ist eine starke Liga, der Unterschied zum Schweizer Eishockey liegt klar läuferischen Bereich, da sind wir überlegen", war sich Luganos Trainer Doug Shedden in einem Interview sicher. Der charismatische Kanadier, der Simpson einst beim EV Zug nachfolgte, räumte allerdings ein, dass die von Sean Simpson betreuten Teams "stets gut vorbereitet" seien, das wisse er aus 30 Jahren gemeinsamer Bekanntschaft.

Das Geschehen im Auftaktdrittel spielte sich überwiegend vor dem Gehäuse von Elvis Merzlikins ab. Der Goalie mit der schweizerisch-lettischen Staatsbürgerschaft musste früh zweimal hinter sich greifen. Zunächst versenkte David Wolf (3.) nach Steilpass von Garrett Festerling die Scheibe im Tor - das kongeniale Sturmduo aus Hamburger Tagen funktioniert wohl auch in der Kurpfalz. Keine zwei Minuten später schlug ein Schlenzer von Dominik Bittner aus dem Hinterhalt im Netz ein.

Von den "Bianconeri", wie die Gäste angesichts ihrer Klubfarben weiß-schwarz bei den Eidgenossen genannt werden, war zunächst trotz ihrer hochkarätigen Besetzung mit vier Schweden und dem ehemaligen NHL-Spieler Damien Brunner wenig zu sehen. Vielleicht hatte der Schweizer Vizemeister ( Budget rund 15 Millionen Franken) die Ambitionen der Hausherren anfänglich etwas unterschätzt, gerade mal eine Partie - und das gegen den eigenen Kooperationspartner Ticino Rockets - hatten die Tessiner als Vorbereitung absolviert.

Das Blatt dreht sich nach dem ersten Seitenwechsel. Jetzt war der HCL im Spiel angekommen und versetzte Dennis Endras vehement in den Status der Vollbeschäftigung. Nach einem Abspielfehler in der eigenen Zone markierte Patrik Zackrisson (30.) den Anschluss, fünf Minuten später netzte der 1,99-Meter-Center Ryan Gardner nach verlorenem Bully von Festerling unters Tordach zum 2:2 ein. Auf der anderen Seite gelang es den der Heimmannschaft nicht, bei einer 70 Sekunden währenden 5:3-Überzahl die Führung zurück zu erobern. Stattdessen erhöhte Lugano immer mehr die Schlagzahl. Dario Bürgler (50.) machte sch eine Strafzeit gegen Tardif zunutze und vollendete ein wie am Schnürchen aufgezogenes Powerplay zum 2:3. Die Cracks um Kapitän Marcus Kink stemmten sich mit Macht gegen die Niederlage, 25 Sekunden vor der Sirene tanzte der Puck nochmals auf der Torlinie.

Bereits am Sonntag (18 Uhr) trägt der siebenfache deutsche Meister sein zweites Vorrundenspiel mit internationalem Flair aus. Gegner ist dann Tappara Tampere.