Von Rainer Kundel

Mannheim. Viel Vertrauen auf ein Weiterkommen ihrer Adler in der Champions-Hockey-League (CHL) schienen die Anhänger des Pucksports in der Kurpfalz nicht zu haben. Wie schon Anfang September gegen die nordeuropäischen Klubs Växjö und Kuopio säumten mit offiziell 5466 Zuschauer weniger Besucher die Ränge der SAP Arena als in dem am geringsten besuchten Punktspiel der Mannheimer seit neun Jahren. Wer kam, sah eine muntere Partie, in der der sechsfache deutsche Titelträger beim 3:2-Sieg nach Verlängerung (1:0,0:1,1:1,1:0) erst 43 Sekunden vor Schluss seine Hoffnungen auf ein Weiterkommen begraben musste.

Manager Teal Fowler kündigte an, dass man die Partie mit "voller Kapelle" anzugehen gedenke - Geoff Ward hatte da aber eine andere Idee. Der Cheftrainer gönnte seiner Kreativzentrale Glen Metropolit vor dem kommenden anspruchsvollen Liga-Wochenende mit den Gegner Köln und Berlin eine schöpferische Pause. An die Stelle des DEL-Topscorers rückte Jochen Hecht in die erste Reihe zu Jamie Tardif und Matthias Plachta. Letzterer musste in der 5. Minute nach einem Kniecheck von Barinka eine unfreiwillige Auszeit nehmen, kehrte aber noch der ersten Pause wieder aufs Eis zurück. Während Plachta in der Kabine behandelt wurde, hatte Kai Hospelt (7.) die fünfminütige Überzahl zur Führung für die Adler genutzt.

Der aktuelle Rangachte der tschechischen Extraliga mit dem Ingolstädter Meisterspieler Robert Sabolic als Zugang und Kapitän Tomas Rolinek, der bei der WM 2010 mit Nationalmannschaft seines Heimatlandes das "Ufo" rockte, kam erst im zweiten Abschnitt etwas aus der Reserve und glich durch Pech (24.) aus.

Ansonsten nutzte der Mannheimer Trainerstab die Partie zu dem Versuch, eine dritte Überzahlformation einzuspielen, was nicht zur vollen Überzeugung gelang. Dass auf Torhüter Youri Ziffzer Verlass ist, war schon aus der Vorbereitungsphase bekannt. Gewohnt mit Power waren indes die Unterzahl-Spezialisten unterwegs, von denen Andrew Joudrey mit 83 Prozent gewonnenen Bullys nach vier Liga-Spielen einen nicht alltäglichen Wert aufweist.

Das 2:1 von Frank Mauer (43.) reichte nicht, weil der Distanzschuss von Mikus zum 2:2 in der Schlussminute alle Hochrechnungen der Mannheimer begrub. Das Siegtor von Jochen Hecht nach 40 Sekunden der Verlängerung war deshalb nur noch eine nette Ergebniskosmetik.

Adler Mannheim-Sparta Prag 3:2 n.V. (1:0, 0:1,1:1, 1:0) - Tore: 1:0 Hospelt (7.), 1:1 Pech (24.), 2:1 Mauer (43.), 2:2 Mikus (60.), 3:2 Hecht (61.) - Schiedsrichter: Brüggemann (Hemer), Fonselius (Finnland) - Strafminuten: 10/15 + Spieldauer Barinka - Zuschauer: 5.466.