Von Rainer Kundel

Helsinki. Da wollte der deutsche Eishockey-Vizemeister nicht hinten anstehen: Nachdem am ersten kompletten Spieltag der European Trophy die DEL-Konkurrenz aus Berlin, Hamburg und Ingolstadt mit Siegen vorgelegt hatten, setzten auch die Adler Mannheim ein Zeichen und siegten bei ihrem zweiten Auftritt innerhalb von 24 Stunden in Helsinki bei Jokerit mit 2:1 (0:0, 1:1, 0:0, 0:0) nach Penalty-Schießen.

Gegenüber der 4:0-Niederlage am Tag zuvor gegen IFK Helsinki hatte Harold Kreis sein Team auf drei Positionen verändert. Felix Brückmann stand für Dennis Endras im Tor, Dominik Bittner verteidigte für Corey Mapes, und Mirko Höfflin trat anstelle des leicht angeschlagenen Ronny Arendt in einer Sturmreihe mit Frank Mauer und Yanick Lehoux an. Daneben erhielt erneut Richard Gelke für den zwar mitgereisten, aber geschonten Ken Magowan Einsätze.

Wie gegen IFK nahmen die Adler auch diesmal reichlich Strafzeiten (18 Minuten), standen in der Box aber besser als gegen IFK, als sie alle Gegentore in Unterzahl hinnehmen mussten. Ein Zeichen, dass es nach anderthalb Trainingswochen noch an der Spritzigkeit fehlte. Herausragend war dabei Torhüter Felix Brückmann, der sich wie im Vorjahr in starker Frühform präsentierte und 35 Schüsse parierte. Der 21-Jährige erhielt bei den in der European Trophy vergebenen Star Awards die Höchstwertung von drei Sternen und musste sich nur bei einem Penalty von Ruutu (35.) geschlagen geben. Die Mannheimer antworteten durch Frank Mauer (39.), der ein Zuspiel von Mirko Höfflin verwertete. Nach torloser Verlängerung verwandelten Yanick Lehoux und Mauer Penaltys für die Adler. Da Brückmann zweimal parierte, musste Mike Glumac als dritter Schütze nicht mehr antreten.

"Auch wenn es noch etwas entfernt ist, wir wollen im Dezember zum Finalturnier", gab Harold Kreis das Ziel für die European Trophy aus. Um eine Woche vor Weihnachten nach Wien oder Bratislava reisen zu können, bedarf es mindestens des zweiten Gruppenplatzes. Anders als im Vorjahr, als die Blau-Weiß-Roten mit drei Siegen gegen Wien, Brünn und Pardubice in die European Trophy gestartet waren und dann dreimal in Schweden unterlagen, hatten sie diesmal die vermeintlich größten Kaliber der Westgruppe zu Beginn auf dem Spielplan.

Während sich trotz kühler Temperaturen in Nordeuropa von 19 bis 22 Grad am Wochenende die Zuschauerzahlen nur zwischen 1000 und 3500 einpendelten, zog das Derby Sparta Prag gegen Slovan Bratislava 8800 Fans an.

Die Eisbären Berlin begrüßten bei ihrem 6:4-Sieg gegen Pilsen in der 02-World 7200 Besucher. Das sind Zahlen, die die Adler, bei denen die Heimspiele der European Trophy in der Dauerkarte enthalten sind, am Samstag um 19.30 Uhr bei ihrer Heimpremiere gegen den schwedischen Klub Färjestads BK aus Karlstad überbieten wollen.