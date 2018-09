Von Achim Wittich

Mannheim. Am Mittwoch Morgen flogen die Pucks noch einmal durch die große Eishalle der SAP Arena. Die Spieler der Adler Mannheim übten den Ernstfall für das erste Playoff-Halbfinalduell beim ERC Ingolstadt (Donnerstag, 19.30 Uhr). Wenn sich die Cracks von Trainer Harold Kreis am Abend an der Donau aufs Eis begeben, wird es ringsherum deutlich beengter sein. Nur knapp 5.000 Zuschauer fasst nämlich die moderne Saturn Arena, in der es allerdings bei den Heimauftritten der Audi-Städter regelmäßig sehr laut wird.

Doch nach der beeindruckenden Serie mit 4:1-Siegen gegen die Hamburg Freezers sind die Adler bereit für den Flug ins Finale. "Jeder kann es kaum erwarten, wir sind extrem heiß", fiebert nicht nur Kapitän Marcus Kink dem Auftaktduell gegen den Vorrundenzweiten entgegen. Nach einer Woche "Zwangspause" können es auch seine Mitspieler kaum erwarten, wieder die Kufen beim Ernstfall auf den glatten Untergrund zu setzen. Mit "positiver Anspannung" umschreibt Adler-Trainer Harold Kreis die Gemütslage bei seinen Spielern.

Glücklicherweise kann er bezüglich des zuletzt fehlenden Chris Lee Entwarnung geben. "Er wird spielen", bestätigt Kreis und hat deshalb aber gleichzeitig die unangenehme Aufgabe, Niko Dimitrakos auf die Tribüne befördern zu müssen. "12, 7, 2" lautet die Zauberformel, d.h. der Rekordmeister wird im Bayrischen mit zwölf Stürmern, sieben Verteidigern und zwei Torleuten sein Glück versuchen. Die Tatsache, dass der glänzende 31-jährige Offensivverteidiger Lee mit einem Wechsel nach Schweden in Verbindung gebracht wird, soll in der heißen Phase der Meisterschaft keine Rolle spielen. "Das ist kein Thema für uns", behauptet Kreis - alles andere wäre auch verwunderlich.

Weniger verwunderlich ist, dass Torwart Freddy Brathwaite wieder einmal die Hauptrolle bei den K.o.-Spielen innehat. Bei den äußerst offensivstarken Ingolstädtern wird der "Hexer" seine ganze Erfahrung aus 39 Lebensjahren abrufen müssen, um dem zu erwartenden Dauerbeschuss standzuhalten. Doch der ehemalige NHL-Profi ist abgezockt, hat bereits so manche Eishockey-Schlacht geschlagen. "Es waren harte Spiele gegen Hamburg, es werden harte Spiele gegen Ingolstadt", sagt Mannheims Rückversicherung ganz cool. Dabei sei er überhaupt nicht wichtig. "Wir sind ein Team", so Brathwaite. Der exzellente Puckfänger ist ein genauso exzellenter Teamplayer und stellt sich selbst niemals in den Vordergrund.

Ganz wichtig wird bei den fünf möglichen Begegnungen der Vorschlussrunde indes sein, dass seine Vorderleute beim Gezerre vor den Toren ein breites Kreuz beweisen. Dort erwartet nicht nur Kreis einen erbitterten Kampf, schließlich werden beide Mannschaften vehement versuchen, den Goalies möglichst viel Sicht zu nehmen. Doch Vorsicht: Beim heftigen Gerangel ist Disziplin gefordert. Wer vermehrt auf der Strafbank sitzt, erweist seinem Team einen Bärendienst. Die speziell fürs Überzahlspiel bereitstehenden Cracks reiben sich dann die Hände - und jagen den nächsten Schlagschuss ins gegnerische Netz. Adler Chris Lee ist da nicht der einzige Experte...

Am Donnerstag Abend werden die Blau-Weiß-Roten übrigens von etwa 400 Schlachtenbummlern begleitet. Am Ostermontag rechnet Pressesprecher Matthias Fries damit, dass sich etwa 600 Adler-Getreue auf den Weg nach Ingolstadt machen. Dazwischen liegt am Karsamstag das zweite Aufeinandertreffen in der SAP Arena (14.35 Uhr). Für diese Partie können auch noch Karten erworben werden.

DEL, 1. Halbfinale, Donnerstag, 19.35 Uhr: ERC Ingolstadt - Adler Mannheim.