Vergebliche Mühe vor des Gegners Tor: Florian Kettemer (l.) scheitert am Straubinger Jason Bacasihiua. Foto: apf

Von Rainer Kundel

Mannheim. Die Deutschland-Cup-Pause kommt für die Adler Mannheim auch 2013 zu spät. Bei Teil eins des Heimspiel-Doppels dieses Wochenendes unterlag der Tabellendritte den Straubing Tigers mit 0:4 (0:0, 0:3, 0:1). Die zweite Heimniederlage in Folge offenbarte den Beginn der alljährlichen Herbstkrise, deren Ausmaß durch die beiden Auswärtserfolge in Schwenningen und Düsseldorf lediglich aufgrund der Schwäche der Gegner nicht voll zur Geltung kam.

Trainer Harold Kreis, der nochmals auf Dominik Bittner (Bänderdehnung) verzichten musste, zeigte sich experimentierfreudig und tauschte die Rollen von Frank Mauer und Ken Magowan. Eine Maßnahme, die wohl vor allem dazu dienen sollte, den letztjährigen Topscorer Yanick Lehoux aus seinem Dauertief zu helfen, aber letztlich nicht fruchtete. Erstmals in dieser Spielzeit stellten sich die Mannheimer ihren Zuschauern im ungewohnten Ringeltrikot vor. Was eher närrisch wirkte und wie eine verspätete Halloween-Aktion anmutete, die flinken Tigers aber nicht im Geringsten beeindruckte. Die Cracks aus Niederbayern ließen den Tabellendritten mit einer laufintensiven und disziplinierten Vorstellung zunächst kaum Raum für nennenswerte Torchancen und im weiteren Verlauf sogar gänzlich ins Leere laufen.

Nach dem vermeintlichen "Wachrüttler" durch einen Schlenzer von Down nach 32 Sekunden im zweiten Abschnitt zum 0:1 blieb das erhoffte Aufbäumen aus. Stets einen Schritt langsamer als der Gegner und ohne jeden Überraschungsmoment rannten die Adler blind gegen das Ziehharmonika-System der Gastmannschaft an. Und die Defensive ließ sich mit einem Doppelschlag binnen 84 Sekunden durch Röthke und nochmals Down mit einfachem und gradlinigem Eishockey überrumpeln.

Die von der Adler-Bank signalisierte Auszeit brachte keinen Umschwung. Zum einen, weil die körperliche und geistige Frische fehlte, aber auch weil die ideenlos über das Eis werkelnden Formationen unverändert blieben.

Die leise, aber letztlich unbegründete Hoffnung auf eine späte Wende in den letzten 20 Minuten erfüllte sich nicht. Im Gegenteil: Straubing erhöhte während seiner ersten Überzahl durch Meunier (47.) auf 4:0. Es folgten mehrere plumpe Frust-Faustkämpfe, die mit Eishockey nichts mehr zu tun hatten - Werbung in eigener Sache für den weiteren Heimauftritt gegen die Düsseldorfer EG (Sonntag, 14.30 Uhr) sieht anders aus. Es war für die Adler schlichtweg ein Abend zum Vergessen!

Adler Mannheim - Straubing Tigers 0:4 (0:0, 0:3, 0:1) - Tore: 0:1 Down (21.), 0:2 Röthke (33.), 0:3 Down (34.), 0:4 Meunier (47.) - Schiedsrichter: Brüggemann (Iserlohn), Sergeev (Russland) - Strafminuten: 12 + je 10 Disziplinar Plachta, Buchwieser und Magowan / 12 + je 10 Disziplinar Canzanello, Sullivan und Flache - Zuschauer: 10 495.