Von Rainer Kundel

Mannheim. Die erste Ligapause ist im Eishockey, wo quer durch Europa die Nationalteams bei Turnieren im Einsatz sind, zugleich Reisezeit der Berater und Agenten. Jaro Tuma, der ehemalige MERC-Spieler (Jahrgang 1947) mit Wohnsitz im schweizerischen Thunstetten (Oberaargau) ist Dauergast in Mannheim. Dass aber Rolli Thompson, der schon vor 30 Jahren Paul Messier beriet, am letzten Wochenende auch seinen Mandanten in der DEL seine Aufwartung machte, ist ein untrügliches Zeichen, dass die Gespräche über am 30. April 2015 auslaufende Verträge voll im Gange sind.

Als Patrick Hager Anfang der Woche seinen Abschied zum nächsten Frühjahr aus Ingolstadt bekannt gab, waren bei der Spekulation, wohin es den Nationalspieler zieht, ausnahmsweise nicht die Adler Mannheim die Nummer eins unter den üblichen Verdächtigen. Bevor die Kölner Haie ihren ersten Transfer für 2015 bestätigten, wiegelte Mannheims Manager Teal Fowler ab: "Ich habe genug vor der eigenen Haustür zu tun, wir sprechen zuerst mit unseren Spielern." Und reiste tags darauf mit Geoff Ward nach Nordamerika, um Kontakte zu knüpfen. Es gilt, die Kontakte aufzufrischen, sei es bezüglich Verlängerungen, Neuverpflichtungen für 2015 oder auch noch für die laufende Saison, in der es nicht ausgeschlossen ist, dass der Tabellenführer seiner Defensive mit einem "stay-at-home" -Abräumer noch größeres Verdrängungspotenzial verleihen wird.

Am 30. April laufen nach Klubangaben (Stand August) zwölf Arbeitspapiere aus: Es handelt sich um Torhüter Endras sowie die Feldspieler Wagner, Raymond, Hecht, Arendt, Ullmann, Mauer, Plachta, Buchwieser, Tardif, Metropolit und Joudrey. Die seit 2010 verfolgte Haltung, dass jüngere deutsche Spieler quasi einen Freibrief für ihre Entwicklung erhalten, ist Vergangenheit. Geoff Ward hat einen Dreijahresvertrag und feste Vorstellungen, mit welchen Spielern er zur Verfestigung seiner Philosophie zusammen arbeiten will. Gut drei Monate lang hat sich der Trainer ein Bild machen können, um sich perspektivisch eine Meinung zu bilden. Bekannt ist seine Äußerung aus den Wochen der Vorbereitung: "Wir werden sehen, ob die richtigen Leute im Bus sitzen."

Auch wenn angesichts der besten Herbstserie des Klubs seit 18 Jahren nach außen alles nach Sonnenschein aussehen mag: Intern gelten neue Vorgaben, bei sogenannten Talenten muss eine Entwicklung sichtbar sein. Dafür hält man sich einen Dreier-Trainerstab, aus dem der detailbeflissene Craig Woodcroft sich um die Fortentwicklung jüngerer Spieler kümmert. Zumal angesichts der Beschränkung der Importspieler deutsche Nationalspieler mit jeder Vertragsverlängerung teurer werden. 120 000 Euro netto jährlich für einen bewährten Zwei-Wege-Stürmer (nicht Torjäger) sind da keine Ausnahme. Preiswerter ist sicher als zukünftiger Förderlizenz-Kandidat Jungadler-Torjäger Alex Lambacher (Jahrgang 1996), der aus Brixen in Südtirol stammt und demnächst die deutsche Staatsangehörigkeit erhalten soll.