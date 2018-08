Von Rainer Kundel

Köln. Craig Woodcroft, der Interimstrainer der Adler Mannheim, wollte im Abschlusstraining vor dem ersten Pre-Playoff-Match seiner Mannschaft "Glänzen in den Augen seiner Spieler" gesehen haben will, dann hatte dies nichts mit der Verfassung seiner Mannschaft bei der 3:6 (0:2, 3:2, 0:2) -Niederlage über weite Strecken in Spiel eins der Viertelfinal-Qualifikation bei den Kölner Haien zu tun. Von der Intensität und dem Abwehrverhalten der Kontrahenten vor einer typischen Mittwoch-Kulisse von nur 9 000 Besuchern in der Lanxess-Arena erinnerte die Partie eher an ein beliebiges Hauptrundenspiel mit etlichen Schnitzern auf beiden Seiten. Andererseits: Es spielte der Vorrundensiebte gegen den Zehnten und Kritiker des aufgeblähten Modus fragen sich, woher ein Klub bei einer solchen Platzierung die Berechtigung zu einer Endrundenteilnahme herleitet.

Ganze acht Minuten mit drei Halbchanen hielt die brüchige Abwehr der Blau-Weiß-Roten, ehe Gogulla im direkten Gegenzug auf einer Buchwieser-Chance die Haie in Führung schoss. So wie Buchwieser dabei nicht eng genug an seinem Gegenspieler war, so hielten seine Kollegen beim zweiten und vierten Gegentreffer freundlichen Sicherheitsabstand zu den Rothemden.

Nach dem 3:0, das Gogulla (21.) mit Ablauf der Strafe von Denis Reul markierte, war der Abend für Ray Emery zu Ende, der sich beim zweiten Kölner Treffer von einem missglückten "Schüsschen" von Stephens durch die Beine übertölpeln ließ. Der Hoffnungsfunke nach dem 1:3 von Christoph Ullmann glühte anschließend lediglich 17 Sekunden, weil Hager den eingewechselten Youri Ziffzer überwand. Dennoch hatte der Wechsel zwischen den Pfosten seine Wirkung nicht verfehlt.

"Wir werden uns so gut wie möglich verkaufen, in einem Spiel ist noch keine Serie entschieden worden", sagte Kai Hospelt zur Spielzeitmitte bei ServusTV. Jetzt raffte sich die bislang harmlose Offensive der Adler auf und verkürzte gegen die nicht mehr ganz so bissigen Haie durch eine Einzelleistung von Sinan Akdag (36.) und einen Abstauber von Ullmann (39.) auf 3:4. Erst danach setzte es halbwegs Playoff-Härte, als Lalonde und Rückkehrer Marcel Goc im Faustkampf die Argumente austauschten. So lobenswert das Aufbäumen im Schlussdrittel war und bei der einzigen Adler-Überzahl (52.) der Ausgleich in der Luft war, der verschlafene Auftakt war nicht mehr wettzumachen. Stattdessen trafen Gogulla und Moritz Müller in der Schlussminute noch ins leere Mannheimer Gehäuse zum 6:3-Endstand.

Weiter im best of-three-Modus geht´s am morgigen Freitag (19.30 Uhr) in der SAP Arena. Haben die Adler noch die Mittel und den Willen, die Serie zu verlängern? "Wir haben am Freitag auf jeden Fall ein Endspiel", verkündete Christoph Ullmann nach der Sirene.