Von Christopher Benz

Mannheim. Bereits an Spieltag Nummer drei kommt den Adler Mannheim der in der Breite qualitativ hochwertig besetzte Kader zu Gute. Am heutigen Freitag (19.30 Uhr) in der SAP Arena gegen die Augsburger Panther und in den kommenden Wochen fehlen mit Marcel Goc (Unterkörperverletzung) sowie Dennis Reul (doppelter Unterkieferbruch) zwei Leistungsträger, was gleichzeitig eine Chance für die Cracks aus der zweiten Reihe ist. Aus vier Spielern, die zuletzt auf der Tribüne Platz nehmen mussten, werden so innerhalb kürzester Zeit nur noch zwei.

"Das ist natürlich ein harter Verlust für uns", gibt Adler-Trainer Greg Ireland offen zu und überlegt mit seinen Assistenten, wer in die Rollen der beiden Stützen schlüpfen könnte, "wir haben einige Szenarien im Kopf, entscheiden aber erst heute, wen wir mit in den Kader nehmen." Gut möglich, das Philip Riefers seine erste Bewährungsprobe erhält. Der 25-jährige Stürmer lief in der vergangenen Saison für die Panther auf und dürfte gegen seinen Ex-Verein doppelt motiviert sein. "Philip arbeitet sehr hart, er hätte es verdient und ist natürlich eine Option für uns", sagt Ireland zu dem Neuzugang, ohne sich in die Karten schauen zu lassen.

Das Fehlen von Goc und Reul wiegt allerdings noch schwerer, wenn man an das Unterzahlspiel denkt, in dem beide einen wichtigen Part übernehmen. Dementsprechend lag der Fokus im Training auf den Special Teams. "Wir hatten eine gute Trainingswoche mit Blick auf unser Penalty Killing", verrät Ireland, der darin eine Chance für Marcus Kink oder Andrew Joudrey sieht, die mit ihrer Aggressivität diese Aufgabe ebenfalls gut erfüllen können.

Der Trainer der Blau-Weiß-Roten erwartet mit Augsburg, "einen sehr harten Gegner, wie ich in den Videos sehen konnte. In Ingolstadt verbrachten sie trotz der Niederlage den ersten und den dritten Spielabschnitt beinahe komplett im gegnerischen Drittel." Da die schwäbischen Bayern auch am ersten Spieltag keine Punkte einfahren konnten, werden sie alles in die Waagschale werfen, um endlich etwas Zählbares zu ergattern.

Für die Mannheimer dürfte es also ähnlich zur Sache gehen wie am vergangenen Sonntag in München. "Das war untypisch für den zweiten Spieltag", befand Adler-Manager Teal Fowler, "die Intensität und Härte war so deutlich gewesen, dass man sie in einem Best-of-Seven-Duell kaum wiederholen könne." Als Meister ist man eben immer der Gejagte, da tut es doppelt gut, wenn man erfahrene Cracks in seinen Reihen weiß, die nichts mehr erschüttern kann.

Glen Metropolit ist einer dieser Haudegen. "Metro war seit März nicht viel auf dem Eis, hat der Mannschaft aber schon in München sehr gut getan und für einen großen Schub gesorgt", hält Ireland große Stücke auf den 41-jährigen Kanadier. "Wir sind alle sehr selbstbewusst und bereiten uns gut auf Augsburg vor", erklärt Metropolit in seiner unaufgeregten Art, dem es sichtlich Spaß macht wieder mit Vollgas übers Eis laufen zu können.

Am Sonntag gibt es die Neuauflage des letztjährigen Finals gegen den ERC Ingolstadt, ehe am Montagmorgen der Adler-Tross in München mit Zielrichtung Helsinki in den Flieger steigt. In Finnland steht am Dienstag die Champions-League-Partie bei den Espoo Blues an.

DEL, heute, 19.30 Uhr: Adler Mannheim - Augsburger Panther; Sonntag, 16.30 Uhr: ERC Ingolstadt - Adler.