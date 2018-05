Mannheim. (dpa) Die Adler verloren am Samstag das Heimspiel gegen den schwedischen Club Växjö Lakers mit 1:2 (1:0, 0:1, 0:1) und kassierten damit im vierten Vorrundenspiel die dritte Niederlage. Mit nur drei Punkten sind die Adler in der Gruppe G weiterhin Tabellenletzter und stehen kurz vor dem Aus.

In einer guten und hartumkämpften Begegnung gingen die Mannheimer vor 5326 Besuchern in der SAP-Arena durch einen Treffer des Kanadiers Jamie Tardif in der 5. Minute in Führung. Doch Teemu Lakso (25.) und Nick Johnson (47.) drehten die Partie zugunsten der Gäste. Die letzten beiden Vorrundenspiele bestreiten die Mannheimer am 23. September und 8. Oktober gegen Sparta Prag.