Von Stefanie Hirschmann

Mannheim. Die Spieler der Adler Mannheim schauten beim Training in der SAP Arena wie immer gebannt auf die kleine weiße Tafel, auf der Trainer Geoff Ward mit einem Stift die taktischen Spielzüge aufzeichnete. Kapitän Marcus Kink und seine Kollegen bekamen gezeigt, wie am heutigen Freitag (19.30 Uhr) ein Sieg im ersten von maximal sieben möglichen Halbfinalspielen gegen die Grizzly Adams Wolfsburg geschafft werden soll. "Es fühlt sich gut an, nach zwei Jahren wieder in einem Halbfinale zu stehen", meinte Dennis Endras, "wir sind einfach motiviert und heiß drauf, dass es weiter geht." Der Torhüter ist in glänzender Verfassung und war nicht zuletzt mit seinen starken Paraden am Viertelfinal-Erfolg gegen Nürnberg beteiligt.

Das statistisch gesehen herausragende Überzahlspiel der Wolfsburger kennt natürlich auch Christoph Ullmann: "Wir wissen, dass wir uns keinen Vorteil verschaffen, wenn wir auf die Bank müssen. Daher müssen wir uns diszipliniert verhalten." Endras hingegen sagt, dass er "nullkommanull" auf Statistiken schaue. Der 29- Jährige hat eine beeindruckend ruhige Art, was ihm laut Ward zusätzlich zu Gute kommt. Dass Felix Brückmann, ehemaliger Adler-Torwart, im gegenüberliegenden Tor steht, kümmert ihn wenig. Endras: "Bei mir ist es einfach das Duell Mannheim gegen Wolfsburg."

Ullmann ist sicher, eine starke Partie gegen die Niedersachsen abzuliefern und zeigt sich selbstbewusst: "Wir wissen, was wir können und was wir zu tun haben. Wir sind motiviert bis in die Haarspitzen". Nicht nur der angestrebte Meistertitel, sondern auch die Lust am eigenen Spiel sind für den Höhenflug der Adler verantwortlich. "Spaß ist, zu gewinnen", sagt Endras, "auch im Eishockey. Wenn man Zehnter geworden wäre, hätte man sicher nicht so viel Freude gehabt."

Der Heimvorteil in der ersten Begegnung spiele laut Kink schon eine wichtige Rolle. Alles habe den gewohnten Ablauf, man fühle sich wohl und die tollen Fans seien natürlich eine enorme Unterstützung.

Nach den fünf Viertelfinal-Partien gibt es mit Christopher Fischer, Mirko Höfflin und Dominik Bittner Mannschaftskollegen, die die Playoff-Atmosphäre bisher nur von der Tribüne aus erleben durften. "Natürlich sind diese Jungs enttäuscht und verärgert, aber sie alle haben hart gearbeitet und müssen sich als Teil des Teams sehen. Wir brauchen jeden Einzelnen von ihnen", sagt Ward.

Dauerbrenner Kink versichert, dass die Stimmung bestens sei. "Wir kämpfen das ganze Jahr dafür dort zu stehen, wo wir jetzt sind. Alle sind sehr konzentriert."

Jamie Tardif (Oberkörperverletzung) wird heute und bei Spiel zwei am Sonntag um 14.30 Uhr in Wolfsburg noch nicht einsatzbereit sein. Niki Goc und Steve Wagner kämpfen mit einer Grippe. Ihr Einsatz am Abend ist daher noch fraglich. Bis gestern waren bereits 13 100 Karten verkauft.

DEL, 1. Playoff Halbfinale, am Freitag, 27. März, 19:30 Uhr: Adler Mannheim- Grizzly Adams Wolfsburg.