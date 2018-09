Ronny Arendt (Nr. 57), umjubelter Siegtorschütze am letzten Freitag, verkürzte gestern in Ingolstadt zwischenzeitlich zum 1:2. Foto: ISPFD

Von Rainer Kundel

Ingolstadt. In der "best-of-seven" Finalserie um die deutsche Eishockeymeisterschaft sind die Karten neu gemischt. Favorit Adler Mannheim unterlag in Spiel zwei beim ERC Ingolstadt mit 2:5 (0:0, 0:1, 2:4), wurde dabei aber deutlich unter Wert geschlagen. Während einer 25-minütigen Drangperiode scheitere der Vorrundenerste am herausragenden Torhüter Timo Pielmeier, aber einmal mehr auch an seinem uneffizienten Überzahlspiel. "Es geht wieder bei null los", sagte Verteidiger Niki Goc vor dem dritten Spiel morgen um 19.30 Uhr in der SAP Arena.

Stimmen zum Spiel Teal Fowler (Adler-Manager): Durch die Strafzeiten kam kein Spielfluss auf. Obwohl wir mehr Chancen als am Freitag hatten, müssen wir besser in die Zweikämpfe gehen. Niki Goc (Adler-Verteidiger): Wir sind nicht optimal ins Spiel gestartet und haben zu spät Druck aufgebaut. Wir müssen Ingolstadt unsere Taktik besser aufzwingen. Jamie Tardif (Adler-Stürmer): Es wird keine einfache Serie. Ich habe mich nach der langen Pause gut gefühlt, mit Marcus Kink in unserer Reihe wollte der Trainer frischen Wind bringen. Larry Huras (Trainer ERC Ingolstadt): Das war eine Steigerung von uns, aber um einmal in Mannheim zu gewinnen, müssen wir noch einen Schritt mehr tun. Hans Zach (Ex-Nationaltrainer und Adler-Coach als TV-Kommentator): Zu einem guten Finale gehören auch gute Schiedsrichter. Mir wurde zu viel abgepfiffen. Entscheidende Dinge, wie das Beinstellen von Pielmeier wurden am Freitag und diesmal gegen den Angreifer geahndet. Das geht gar nicht. Christoph Ullmann (Adler-Stürmer): Es ist nicht unsere Vorgabe, den Gegner erst mal zwei Tore machen zu lassen und dann zurückzuschlagen. rk

Trainer Geoff Ward musste in der Saturn-Arena notgedrungen eine Umstellung vornehmen. Am Samstagabend wurde Brandon Yip von der Disziplinar-Kommission der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) nachträglich für eine Partie gesperrt. Der Kanadier soll in der ersten Spielminute des Freitag-Spiels gegen die Oberbayern einen Check gegen Kopf und Nacken von Patrick Köppchen verübt haben, was die Schiedsrichter nicht geahndet hatten. Der Panther-Kapitän trug eine Verspannung im Nacken sowie einen Nasenbeinbruch davon, war gestern aber mit von der Partie.

Somit war die Zeit von Jamie Tardif gekommen, der wegen einer Oberkörperverletzung seit dem dritten Viertelfinal-Match gegen Nürnberg am 15. März nicht mehr im Einsatz war. Taktisch bedingt war der Wechsel zwischen Kink und Arendt, letzterer rückte neben Metropolit und Tardif in die nominell dritte Reihe.

Zunächst erinnerten die 500 Mannheimer Anhänger mit Sprechchören ("Torwartfehler") Timo Pielmeier an den Adler-Siegtreffer vom Freitag, den der ERC-Torhüter mit "Rückhand-Wurstsemmel" kommentierte. Der 25-Jährige ließ sich davon nicht irritieren und lief zur Glanzform auf.

Zum Auftakt benötigten die Blau-Weiß-Roten Glück, als ein Lattenunterkanten-Treffer von Friesen (5.) vor der Torlinie aufkam und der Videobeweis den Zuschauern die Freude auf eine frühe Führung nahm. Ein Powerplay der Adler, von Hospelt und Foster gefällig aufgezogen, führte nicht zum Erfolg, so dass es bei Vorteilen für den amtierenden Meister torlos in die erste Pause ging.

Nachdem Joudrey gegen Ende des ersten Drittels auf die Strafbank musste, nutzten ERC-Torjäger Brandon Buck diesen Vorteil gegen die schlecht gestaffelte Adler-Unterzahl zur Führung (21.). Das Spiel wurde giftiger, wobei die Adler nun deutlich ihre Schlagzahl erhöhten und Angriff auf Angriff auf das Tor von Pielmeier fuhren.

Ab der 25. Minute "hexte" der Keeper mit geradezu unglaublichen Reflexen gegen Arendt, Plachta, Metropolit, Hecht und Kink, war auch bei einer doppelten Überzahl (40 Sekunden) nicht zu bezwingen und hatte Glück, dass der Schuss von Akdag den Außenpfosten streifte. Die Statistik wies in den zweiten 20 Minuten 15:5 Torschüsse für Mannheim aus.

Beim ersten ernsthaften Entlastungsangriff des ERC nach einer gefühlten Ewigkeit und einem Pfostentreffer von Joudrey (43.) verwertete Buck bei einer zwei gegen eins-Situation seine Chance eiskalt zum 2:0. Danach überschlugen sich die Ereignisse. Erst jetzt überwand Ronny Arendt (47.) Pielmeier zum ersten Mal, ehe ein Verkettung unglücklicher Umstände Jared Ross (49.) den Weg zum 3:1 ebnete.

Enttäuscht von ihrem vergeblichen Anrennen ließ bei den Ward-Schützlingen die Disziplin nach. Derek Hahn (Überzahl/ 51.) erhöhte auf 4:1, der Anschluss in Unterzahl von Bobby Raymond (55.) kam zu spät. Den Schlusspunkt setzte Petr Taticek mit einem empty-net-Treffer.

ERC Ingolstadt - Adler Mannheim 5:2 (0:0, 1:0, 4:2); Tore: 1:0 Buck (21.), 2:0 Buck (46.), 2:1 Arendt (47.), 3:1 Ross (49.), 4:1 Hahn (51.), 4:2 Raymond (55.), 5:2 Taticek (60.); Schiedsrichter: Piechaczek (Finnning), Schukies (Herne); Strafminuten: 18/20; Zuschauer: 4816 (ausverkauft)