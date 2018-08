Mannheim. (RK) Die dritte Teilnahme an der European Trophy droht für die Adler Mannheim zu einem Fiasko zu werden. Nach fünf von acht Spielen steht das Punktekonto noch immer unter Wasser. Nur zwei Zähler aus einem Penalty-Sieg bei Jokerit Helsinki sind der Grund, dass die Kurpfälzer diesmal nach ihrer durchaus ansehnlichen Teilnahme an den Sommerturnieren 2010 und 2011 das Schlusslicht der Westgruppe bilden.

Angesichts der in zwei Wochen (ebenfalls gegen Ingolstadt) startenden DEL-Saison ist es an der Zeit, beim Rückspiel gegen die Oberbayern (Freitag, 19.30 Uhr, SAP Arena) ein Zeichen zu setzen. "Die Duelle in der Trophy werden die Rivalität aus der Liga nicht verwässern", ist sich Harold Kreis sicher. Wenngleich sich der Cheftrainer den Unkenrufen über den Fitnesszustand seiner Importspieler nicht anschließt, fällt die bessere Form jener deutschen Cracks auf, die sich den Sommer über Wochen in Mannheim plagten. Erfolgreicher sind derzeit die im Neuaufbau begriffenen Jungadler mit ihrem Projektleiter und Cheftrainer, die nach dem zweiten Platz beim heimischen Rookie-Turniers (Gegner Düsseldorf, Prag und Liberec) auch bei einem hochrangig besetzten Turnier in Tampere (Finnland) überzeugten und erst nach Penaltyschießen des Spiel um Platz drei verloren. Dabei muss der neunfache Meister der Deutschen Nachwuchs-Liga (DNL) derzeit zwölf neue Spieler integrieren. Der komplette erste Sturm der Jahrgänge 1994 und 1995 mit Draisaitl, Tiffels und Kahun ist zu Klubs einer kanadischen Nachwuchsliga abgewandert. "Von unseren Neuzugängen sind nur drei Spieler von außerhalb gekommen", berichtet de Raaf. Ein ganz großes Talent davon ist Parker Tuomie, der in Haßfurt geborene 17-jährige Sohn des kanadischen Nürnberger Cheftrainers Tray Tuomie.

"Wir haben in der Vorbereitung durch die Änderungskündigung meiner zwei Co-Trainer und den Irritationen mit dem Verein der MERC-Jungadler drei Wochen verloren und müssen uns deshalb mit Turnieren einspielen", berichtet de Raaf, der dieser Tage mit seinem Tross über zwei Tests in Schweden direkt nach Liberec (Tschechien) weiterreist, wo am Sonntag Teil zwei des internationalen Rookie-Cups startet.