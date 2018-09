Von Rainer Kundel

Düsseldorf/Mannheim. Beim "Grand ohne Vier" siegten die Adler Mannheim bei den DEG Metro Stars nach großem Kampf mit 4:3 (0:1, 2:1, 1:1) nach Verlängerung und bauten ihre Spitzenposition in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) gegenüber dem ERC Ingolstadt auf fünf Punkte aus. Nach der Energieleistung beim 4:0-Sieg gegen Köln vom Freitag war lediglich Nicolai Goc nach auskurierter Grippe wieder mit von der Partie. Sein Verteidiger-Kollege Steve Wagner fehlte auch drei Wochen nach einer in Straubing erlittenen Gehirnerschütterung. Im Sturm fehlten Adam Mitchell, dessen Rippenprellung vom Freitag keinen Einsatz zuließ sowie Marcus Kink, über dessen Strafmaß nach einer Matchstrafe Anfang dieser Woche DEL-Einzelrichter Jörg Mayr entscheiden wird.

Schnell sorgte DEG Kapitän Daniel Kreutzer (7.) für das Ende der "Zu-Null"-Serie von Freddy Brathwaite. Der Torhüter blieb zuletzt drei Spiele in Folge und somit ebenso lang wie bisher in der DEL nur drei Keeper zuvor ohne Gegentor. Nach exakt 198 Minuten und 40 Sekunden musste sich der 39-Jährige während der ersten Strafzeit seiner Mannschaft (Seidenberg) geschlagen geben. Die Cracks des Gastgebers zeigten sich trotz der jüngsten Turbulenzen um die Zukunft im Profi-Eishockey beim achtfachen deutschen Meister unbeeindruckt und wirbelten die Adler zu Beginn reichlich durcheinander. Richtig in die Partie kamen die Mannheimer erst nach der Pause, als Ken Magowan einen mustergültig vorgetragenen Konter über Mauer und Ullmann zum Ausgleich (29.) zum 1:1 verwertete.

Sechs Minuten später ließ Yanick Lehoux endlich wieder einmal aufhorchen. Nach dreizehn torlosen Spielen sorgte der bei drei verbliebenen Sturmreihen in eine Formation mit Arendt und Magowan aufgerückte Kanadier für die Führung der Blau-Weiß-Roten. Sehr unglücklich dagegen die Entstehung des 2:2, als der Schuss von Evan Kaufmann 16 Sekunden vor Ablauf des zweiten Abschnitts an den Rücken von Brathwaite und von dort über die Linie fiel.

Mit diesem Treffer als Rückenwind suchte die DEG in den letzten 20 Minuten die Entscheidung, aber auch die Adler blieben nicht chancenlos. In der rasanten Schlussphase zeigte Brathwaite immer wieder seine Reflexe, aber auch seine Vorderleute blieben präsent. Im Gegenzug, nach einem Lattentreffer des bärenstarken Christoph Ullmann, der an drei Treffern beteiligt war, gelang Ben Gordon das 3:2 (51.). Doch "Ulle" holte Versäumtes nach und glich mit seinem zehnten Saisontor 138 Sekunden vor Ende der regulären Spielzeit zum 3:3 aus. Vorausgegangen war ein blitzgescheites Zuspiel von Yannick Seidenberg. Als Bazany wenige Sekunden nach Beginn der Zusatzspielzeit Niki Goc übel in die Bande checkte und die Adler mit vier gegen drei im Powerplay agieren konnten, sicherte Yanick Lehoux nach nur 45 Sekunden mit seinem zweiten Treffer des Abends, einem gewaltigen Schlagschuss ins Tordreieck, den nicht unverdienten Zusatzpunkt und siebten Sieg in Folge die kämpferisch einmal mehr beeindruckenden Adler.

DEG Metro Stars - Adler Mannheim 3:4 n.V. (1:0, 1:2, 1:1, 0:1) - Tore: 1:0 Kreutzer (8.), 1:1 Magowan (29.), 1:2 Lehoux (35.), 2:2 Kaufmann (40.), 3:2 Gordon (51.), 3:3 Ullmann (58.), 3:4 Lehoux (61.) - Zuschauer: 6.021 - Schiedsrichter: Hascher (Miesbach) - Strafminuten: 8 / 10 + 10 Disziplinarstrafe Reul.