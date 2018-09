Hannover/Mannheim. (R.K.) Noch einmal ließ sich der Tabellenführer nicht überraschen: Zwei Tage nach der 3:5-Niederlage in München brachten die Adler Mannheim mit dem 5:3 (4:1, 1:1, 0:1)- Sieg vom Tabellen-Vorletzten Hannover Scorpions die drei erwarteten Zähler mit.

Nachwuchsstürmer Matthias Plachta war im Gegensatz zu seiner Premieren-Saison in der DEL in den vergangenen Monaten das Glück für Torabschluss nicht immer hold. Nur ein Treffer stand vor dem gestrigen Abend für den bald 20-Jährigen zu Buche. Im letzten Auswärtsspiel des Jahres 2011 schlug die Stunde für den Flügelmann: Nach zwölf Minuten hatte er Dimitri Pätzold mit einem Abfälscher nach einem Schuss von Kettemer sowie einem fast schon schlitzohrig erzielten Treffer aus spitzem Winkel zweimal überwunden. Was für Scorpions-Trainer Toni Krinner Grund genug war, seiner Nummer eins im Tor das Vertrauen zu entziehen und den jungen Jonas Langmann acht Tage nach dessen 20. Geburtstag ins Tor zu beordern.

Zwar zeigten sich die Mannheimer kurz darauf generös, indem sie den Niedersachsen durch Buzas (13.) ein Unterzahltreffer gestatteten, doch noch in derselben Situation stellte Chris Lee bei numerischem Vorteil den Zwei-Tore-Abstand wieder her. Wenn auch Ronny Arendt (19.) mit einem Abstauber nach Reuls Hinterhaltschuss den 4:1-Zwischenstand nach den ersten 20 Minuten herstellte - ganz sattelfest war die um Niki Goc (starke Fußprellung) und Shawn Belle (Kapselverletzung im Hüftbereich) dezimierte Adler-Verteidigung nicht immer.

Nach dem schnellen Anschluss durch Herperger nach 25 Sekunden im zweiten Abschnitt beruhigte sich die Partie zunächst einmal, bevor Ken Magowan mit energischem Antritt die aufkeimenden Hoffnungen der Gastgeber mit dem fünften Adler-Tor zunichte machte. Angesichts des deutlichen Vorsprungs zog es der Tabellenführer vor, die Partie so ökonomisch wie vertretbar nach Hause zu spielen - in einer Woche mit drei Spielen und nur jeweils 48 Stunden Ruhepause dazwischen für eine um vier Stammkräfte dezimierte Mannschaft überaus erlaubte Strategie. Ein Faustkampf zwischen Herperger und Jaime Sifers brachte die Kulisse in der TUI-Arena nochmals kurz in Wallung. Da Hoggan den dritten Treffer für seine Farben erst acht Sekunden vor dem Ende markierte, brannte nichts mehr an.

Zum Jahresabschluss kommt es am Freitag (19.30 Uhr) in der SAP Arena zum Spitzenspiel gegen den in Topform befindlichen ERC Ingolstadt.

Hannover Scorpions- Adler Mannheim 3:5 (1:4, 1:1, 1:0) - Tore: 0:1 Plachta (4.), 0:2 Plachta (12.), 1:2 Buzas (13.), 1:3 Lee (14.), 1:4 Arendt (19.), 2:4 Herperger (21.), 2:5 Magowan (34.),3:5 Hoggan (60.); Zuschauer: 4.379; Schiedsrichter: Aumüller (Planegg); Strafminuten: 6/8 + 10 Disziplinar Dimitrakos.