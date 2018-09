Von Rainer Kundel

Mannheim. Die Adler Mannheim haben ihr erstes Zwischenziel erreicht und strotzend vor Selbstvertrauen im letzten Drittel einen 4:1 (1:1, 1:0, 2:0)-Sieg gegen die Eisbären Berlin heraus geschossen. Die Finalserie "best of five" steht nach Spielen nun 1:1, weiter geht's am Freitag (19.30 Uhr), dann wieder in der Hauptstadt. Daneben haben sich die Blau-Weiß-Roten mit dem Erfolg am Mittwoch ein zweites Heimspiel (Sonntag, 16.30 Uhr) gesichert. Hauptgaranten für den Ausgleich der Serie war die zweite Sturmreihe der Mannheimer mit Christoph Ullmann, Ken Magowan und Adam Mitchell, die mit vier Treffern den Vergleich gegen Berlins Topangreifer Darren Olver/Barry Tallackson für sich entschieden.

Katja Vevey von der Mannheimer Pop-Akademie als Interpretin der Nationalhymne statt E-Gitarre Bernd Römer von "Karat" - schon die Einstimmung zeigte dem amtierenden Meister, wer in Spiel zwei der best-of-five Serie Herr im Haus ist. Als es in der proppenvollen Arena los ging, hatten die Adler zunächst nicht gerade das Glück gepachtet. Ein Foulspiel an Magowan blieb trotz Anzeige des Schiedsrichters ohne Folgen, weil sich herausstellte, dass nicht ein Crack der Eisbären, sondern ein Linesman der "Täter" war. Sekunden später streifte ein Hinterhalts-Schuss von Steve Wagner den Pfosten des Berliner Gehäuses. Nach zehn Minuten des Abtastens riskierten die Mannheimer mehr, die erste Reihe setzte sich hinter dem Tor durch und Christoph Ullmann (12.) traf nach energischem Einsatz aus der Drehung zu seinem achten Play-off-Tor zur Führung. "Wir haben viel Druck erzeugt, aber die Eisbären sind eben eiskalt", kommentierte der Torschütze nach den ersten 20 Minuten den 1:1-Zwischenstand. Nur drei Minuten nach dem 1:0 bedankte sich nämlich Berlins Torjäger Tallackson für einen folgenschweren Fehlpass von Jame Sifers, den der 1,96 Meter-Mann trocken gegen Freddy Brathwaite einnetzte. Mit Rückenwind kam der amtierende Meister aus der Kabine, diktierte bis zur 27. Minute das Geschehen, bevor ein Break von Ronny Arendt für Befreiung sorgte. Die "Kampfmaschine" der Adler lief alleine auf Zepp zu, doch die Fanghand des Deutsch-Kanadiers verhinderte das 2:1. Eine Aktion mit Signalwirkung, denn die Adler ergriffen wieder die Initiative und hatten durch Yanick Lehoux die Führung auf dem Schläger - hier halfen auch die zaghaften Reklamationen von Kapitän Marcus Kink nach einem Penalty nichts. Bei der nächsten Offensiv-Lawine zappelte der Puck im Netz, weil Ken Magowan (33.) im Nachschuss kurz vor dem Slot zum 2:1 vollendete. Wie emotional das Ganze ablief, zeigte ein Wortgefecht von Adler-Manager Teal Fowler mit Berlins Coach Don Jackson auf dem Weg in Kabine. Vielleicht lagen die Nerven etwas blank, weil Sekunden vor der zweiten Sirene Niki Goc mit einem Fehlpass seine Kollegen nochmals kräftig auf die Folter spannte.

Mit Elan und unbändiger Kampfkraft drängten die Kreis-Schützlinge auf die Entscheidung. Solo Glumac - drüber, Pfosten Lehoux im ersten Powerplay des Abends, da deutete sich die Entschlossenheit bereits an, die Adam Mitchell dann binnen 73 Sekunden mit zwei blitzsauberen Treffern unterstrich - jeweils nach Assistenz von Magowan und Ullmann - auf 4:1 erhöhte und damit die Partie entschied. Der Aktionen der Eisbären wurden nun nicklig. Wer nichts mehr zu verlieren hat, verliert im Play-off schon mal die Contenance. Trotz einiger Provokationen aus dem "Bärengehege" brachten der Streifendienst das Match skandalfrei über die Runden. Der Stimmungstempel SAP Arena bebte um 21.40 Uhr wie zur Meisterschaft 2007 ...

Adler Mannheim - Eisbären Berlin 4:1 (1:1, 1:0, 2:0): Tore: 1:0 Ullmann (12.), 1:1 Tallackson (14.), 2:1 Magowan (33.), 3:1 Mitchell (46.), 4:1 Mitchell (47.) - Zuschauer: 13.600 (ausverkauft) - Schiedsrichter: Brüggemann (Hemer), Brill (Zweibrücken) - Strafminuten: Mannheim 4/Berlin 10 + 10 Disziplinar Christensen.