Von Rainer Kundel

München. Den Mannheimer Adlern ist der erste Vorrundenplatz in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) kaum noch streitig zu machen. Mit einem stark herausgespielten 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)-Sieg beim EHC München bestand die Mannschaft von Trainer Geoff Ward am 47. Spieltag auch ihre zweite Reifeprüfung des Wochenendes und hielt sich bei nunmehr elf Zählern Vorsprung die Verfolger vom Hals. "Entscheidend war die taktische Mannschaftsleistung, wenn es mal brannte, hatten wir ja auch noch Dennis Endras", machte Glen Metropolit den Grund für den "Dreier" aus.

Der Tabellenführer musste in der Eishalle am Oberwiesenfeld neben Jochen Hecht (Oberkörperverletzung) und Danny Richmond (dritte Disziplinarstrafe) mit Kurtis Foster (Prellung) auf einen weiteren Verteidiger verzichten. Der Kanadier blockte beim 3:2-Sieg in Ingolstadt am Freitag in der Schlussphase einen Schuss und schleppte sich mit Schmerzen vom Eis.

Dafür rückten die zuletzt pausierenden Bittner und Raymond in die Mannschaft. Trotz dieser Ausfälle brauchte sich Mirko Höfflin im groß bemessenen Kader der Blau-Weiß-Roten nicht umzuziehen und beobachtete die Partie von der Tribüne aus.

In der auf beiden Seiten mit offenem Visier geführten Eröffnungsphase gingen die "Bullen" durch den frei stehenden Alexander Barta (5.) nach Querpass von Wolf in Führung, 90 Sekunden später glich Jamie Tardif mit seinem 15. Saisontor aus. Die Vorarbeit dazu leistete Denis Reul mit einer starken Einzelleistung. Die Führungschance von Mauer vereitelte Torhüter Hardy gerade noch mit einem Spreizschritt. Drei Powerplay-Situationen der Gastgeber, darunter ein kleinlich interpretierter Wechselfehler, überstanden die Ward-Schützlinge in dieser Phase problemlos.

Nach dem ersten Wechsel dominierte der Spitzenreiter das Geschehen, das erste Überzahlspiel führte sofort zum 1:2. Zunächst traf Akdag das Außennetz, kurz darauf legten die "goldenen Hände" von Glen Metropolit die Scheibe fix von der Rück- auf die Vorhand und der mustergültig bediente Andrew Joudrey traf per Direktabnahme aus dem Slot (27.).

Kink und Yip boten sich anschließend ebenso wie Ullmann (42.) und Hospelt (43.) Chancen, ihr Team frühzeitig auf die sichere Seite zu bringen.

Wenngleich Münchens Trainer Don Jackson im Schlussdrittel volles Risiko ging, alles auf eine Karte setzte und die totale Offensive ausrief, behielten die Adler einen klaren Kopf, mussten sich dabei auch zwei, dreimal auf ihren starken Keeper Endras verlassen und sicherten sich durch einen empty-net-Treffer von Jon Rheault anderthalb Minuten vor der Sirene den in allen Belangen verdienten 3:1-Sieg. Der Außenstürmer traf von der rechten Verteidigerposition über die komplette Eisfläche hinweg ins verwaiste Tor.

Es war zugleich die erste Niederlage der Oberbayern nach zuletzt acht Heimsiegen. "Bei derart ausgeglichenen Reihen fällt es schwer, die Adler zu bremsen", schob Florian Keller, 1997er Meisterspieler der Mannheimer, den Greifvögeln auch für die nahenden Play-offs die Favoritenrolle zu.

Weiter geht es schon morgen um 19.30 Uhr mit dem Heimspiel gegen den siebenfachen Titelträger Eisbären Berlin.

EHC München - Adler Mannheim 1:3 (1:1, 0:1, 0:1); Tore: 1:0 Barta (5.), 1:1 Tardif (7.), 1:2 Joudrey (28.), 1:3 Rheault (59.); Schiedsrichter: Piechaczek (Finning), Rohatsch (Lindau); Strafminuten: 10/18; Zuschauer: 5.776.