Von Rainer Kundel

Mannheim. Einmal mehr als gute Gastgeber erwiesen sich die Mannheimer Adler bei ihrem zweiten Heimspiel in der Champions-Hockey-League gegen die schwedische Spitzenmannschaft Växjö Lakers. Beim ersten Power-Break legte der Hallen-DJ den Abba-Ohrwurm "Super Trouper" von 1980 auf und versetzte die 120 mitgereisten Anhänger der Südschweden in Verzückung. Danach nahm der mit acht Cracks verstärke Topfavorit auf die kommende schwedische Meisterschaft beim 1:2 (1:0,0:1,0:1) auch die Punkte mit, wurde aber von den Mannheimern hart gefordert. "Wir sind schwer ins Spiel gekommen und mussten unsere bisher stärkste Leistung bringen, um die Adler zu schlagen", meinte Lakers-Trainer Sam Hallam. Damit benötigen die Mannheimer aus den beiden ausstehenden Gruppenspielen gegen Sparta Prag (23.9. und 8.10.) zwei Siege, um aus eigener Kraft noch ins Achtelfinale Anfang November einzuziehen.

Den Unterschied machte diesmal der Treffer des ehemaligen NHL-Spielers Nick Johnson, der vor wenigen Wochen aus der Organisation von Geoff Wards langjährigem Klub Boston Bruins nach Schweden gewechselt ist. "Wir haben beide Gegentore aus dem Slot durch Rebounds kassiert, daran müssen wir noch arbeiten", befand Ward, zeigte sich aber mit der Bilanz der fünfwöchigen Vorbereitung gegen starke Kontrahenten im Großen und Ganzen zufrieden. Der 52-Jährige warnte zugleich vor zu hohen Vorschusslorbeeren. "Es gibt in allen Bereichen noch Verbesserungspotenzial, vor allem bei unserer Torproduktion außerhalb des Überzahlspiels". Die von dem Kanadier ausgegebene Taktik, ein abgewandeltes 1-3-1-System mit offensiver Ausrichtung und dem Bestreben, ein aggressives und progressives Eishockey zu entwickeln, statt nur zu reagieren, ließ sich gegen einen sehr starken Gegner bereits gut an. "Die Mannschaft hat in den letzten Wochen hart und viel gearbeitet, wir sind bereit und heiß auf die Saison", überwiegen bei Manager Teal Fowler die positiven Eindrücke. "Wir haben uns gut präsentiert, aber wenn im September schon alles bei hundert Prozent wäre, hätten wir was falsch gemacht".

Am Samstag blieben Jochen Hecht (Fingerverletzung) und Dominik Bitter (steifer Nacken) ohne Einsatz. Ob Ward bei den in Punktspielen erlaubten 19 Feldspielern mit 6 oder 7 Verteidigern und analog mit 13 oder 12 Angreifern die Spiele bestreitet, blieb offen. "Wir werden bei dieser Frage jede Woche die Trainingseindrücke und Fitness in die Entscheidung einfließen lassen."

Bis zum Heim-Auftakt der 21. DEL-Saison am Freitag (19.30 Uhr) gegen Meister ERC Ingolstadt stehen noch zwei Entscheidungen aus. Die Ernennung des Kapitäns und seiner Vertreter soll bis Donnerstag geklärt sein. "Es ist möglich, dass alles bleibt wie es ist, aber es kann auch ganz anders aussehen", sprach Fowler in Rätseln. Während der Vorbereitungsphase trug der seit 2010 amtierende Marcus Kink das "C" auf dem Dress, seine Vertreter waren Ronny Arendt und Christoph Ullmann. Schließlich steht die Vergabe der dritten Förderlizenz aus. Wer außer Torhüter Philip Lehr und Stürmer Alexander Ackermann von den Heilbronner Falken ein Doppelspielrecht für die Adler erhält, will Ward mit Unterstützung von Skills-Coach Alex Andjelic entscheiden. Beide beobachteten gestern das Spiel der Falken gegen Kassel.

Adler Mannheim - Växjö Lakers: 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)

Tore: 1:0 Tardif (5.), 1:1 Laakso (25.), 1:2 Johnson (47.)

Schiedsrichter: Bauer (Höchstadt), Wiegand (Kloten/Schweiz)

Strafminuten: 16/10

Zuschauer: 5.326