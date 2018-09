Mannheim. (R.K.) Der letzte volle Ausbeute der Adler Mannheim datiert vom 28. Oktober. Seither sind Punkte für den DEL-Rekordmeister so wertvoll wie die Winternahrung für ein Eichhörnchen. Trotz großem Aufwand wurde auch gestern Nachmittag gegen den EHC München mit dem 2:1 n.P. (1:0, 0:1, 0:0, 1:0) die Habenseite des Punktekontos nur mit zwei Zählern angereichert. Nachdem Steve Wagner am Freitag beim 4:5 n.V. in Straubing schon in der ersten Minute ausschied, wurde beim US-Amerikaner inzwischen eine Gehirnerschütterung diagnostiziert. Somit standen Harold Kreis erneut nur fünf Verteidiger zur Verfügung, weshalb die Vorgabe lautete: So wenig Strafzeiten wie möglich zu nehmen. Vor allem Jaime Sifers leistete dabei ein Riesenpensum.

Einbahnstraßen-Eishockey gab es für die über 10.000 Besucher beim Familientag in der SAP Arena im ersten Drittel. Doch anders als beim ersten Auftritt der Münchner am 1. Oktober, als es nach neun Minuten schon dreimal im Kasten der Gäste einschlug, taten sich die Mannheimer - passend zu ihrer derzeitigen Situation - mit dem Toreschießen schwer. Erst bei der dritten Überzahl schlug es hinter Jochen Reimer ein, als Mike Glumac (19.) ein Zuspiel von MacDonald zu seinem achten Saisontor verwertete. Mit dem ansprechenden Beginn des Tabellenzweiten war es jedoch vorbei, als die Münchner nach der Pause offensiver agierten und die Adler-Defensive mehrfach in Verlegenheit stürzten. Trotz der Gelegenheiten von Lee (25.) und Glumac (31.) lag der Ausgleich für die druckvolleren Gäste mehrfach in der Luft. Schließlich traf Jens Olsson (35.), wobei der Schwede gegen Keeper Brathwaite freie Schussbahn hatte.

Im letzten Abschnitt erhöhten die Mannheimer den Druck, ohne den flinken Oberbayern Raum für Breaks zu lassen. Der von den Rängen herbei gesehnte zweite Treffer wollte nicht gelingen, obwohl sich Glumac, Arendt und Mitchell gegen den starken Reimer beste Chancen boten. So ging es für die Adler zum vierten Mal in Folge in die Zusatzspielzeit.

Da auch in diesen fünf Minuten kein Treffer fiel, musste die Entscheidung im Penalty-Schießen fallen. Hier erwiesen sich Glumac und Adam Mitchell als sichere Schützen, während sich Fred Brathá †waite nur von Buchwieser überwinden ließ. "Ich habe ein sehr ausgeglichenes Spiel gesehen und bin froh, dass wir nicht wieder in der Verlängerung ein Tor kassiert haben", hat auch Harold Kreis seine Ansprüche etwas zurück geschraubt - die Adler-Realität im tristen November-Grau...

Adler Mannheim - EHC München 2:1 n.P. (1:0, 0:1, 0:0, 1:0) - Tore: 1:0 Glumac (19.), 1.1 Olsson (35.), 2:1 Mitchell (Penalty) - Zuschauer: 10.752 - Schiedsrichter: Brüggemann (Hemer) - Strafminuten: 4/8.