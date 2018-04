Von Rainer Kundel

Mannheim. Wenn in den letzten Tagen jemals Zweifel aufgekommen sein sollten, dass die Adler Mannheim noch an ihre Chance auf den Vorrunden-Sieg in der Deutschen-Eishockey-Liga (DEL) glauben, so hatte diese Marcus Kink bereits vor einigen Tagen beiseite gewischt. "Ich schaue nach vorn, solange wir Köln einholen können, ist das unser Ziel", gab der Kapitän die Richtung vor. Eine optimale Punkte-Ausbeute an diesem Wochenendes untermauerte die Ambitionen seiner Mannschaft. "Am besten, wir gewinnen unsere restlichen Spiele", verbot sich Marc El-Sayed aus der starken vierten Reihe schon nach dem 4:2 vom Freitag in Augsburg größere Rechenspiele. Wenn auch mit einigem Stottern beim Anlauf, ging nach einem Zwei-Tore-Rückstand auch gegen den EHC München ein Ruck durch die Reihen des Vizemeisters, der mit einem 4:2 (0:1, 1:1, 3:0)-Sieg bei der gleichzeitigen 1:2-Niederlage der Kölner Haie in Hamburg nach Punkten (96) zum Erzrivalen aufschloss und gestern Nachmittag unter dem Jubel des Großteils der über 12.000 Besucher aufgrund einer um neun Treffer besseren Tordifferenz nach 16 Tage wieder die Tabellenspitze zurück eroberte.

Gegen die Münchner war es erneut ein hartes Brot für den Vizemeister. Das Team von Bundestrainer Pat Cortina kämpft zur Sicherung der Hoffnungsgrunde der Siebt- bis Zehnt-Platzieren um jeden Zähler. Nach dem 0:1 durch Norris (9.), bei dem Reul und Janik Torhüter Endras mehr irritierten denn unterstützten, zeichnete sich für die Adler wieder das Bild der letzten Wochen ab: Anrennen gegen einen kampfstarken und defensiv ausgerichteten Außenseiter. Dabei legten die "Greifvögel" erst nach dem zweiten Gegentreffer (Aubin/26.) den höheren Gang ein. Zunächst ließ sich Bittner hinter dem eigenen Tor aushebeln und auch Janiks Rettungsversuch auf der Torlinie geriet schief. Der erste zählbare Erfolg mit dem 1:2 von Ken Magowan (32./Überzahl) rüttele auch die Zuschauer wach. Die Adler brauchen aber derzeit immer einen "Kick", um die letzte Portion Willenskraft aus sich heraus zu kitzeln. Dreimal seit der Heimniederlage gegen Berlin Anfang Februar gelang den Blau-Weiß-Roten vor eigenem Anhang bereits eine Aufholjagd. "Zieht den Bayern die Lederhosen aus", machte Hallensprecher Udo Scholz die Ränge vor dem letzten Abschnitt zum Endspurt heiß - es sollte auch diesmal gut gehen.

Wenn auch mit spielerischem Abstrichen, aber mit erhöhtem Tempo und der unbändigen Kampfkraft legten die Mannheimer in der letzten Viertelstunde dem starken Torhüter Jochen Reimer dreimal den Puck ins Netz. Mike Glumac, nach Rückpass von MacDonald, Christoph Ullmann, der einen Fehlpass in der Münchner Zone abfing und im Stil es Torjägers verwandelte und nochmals Ken Magowan, dessen Präsenz vor dem gegnerischen Tor in Überzahl eine Schwachstelle der letzten Wochen verbesserte, sorgten für ein Happyend.

Zuvor hatten die Schiedsrichter das vermeintliche 2:2 durch El-Sayed annulliert, weil sie nach einer Regelwidrigkeit an Arendt den Vorteil nicht abwarteten. "Wir haben trotz des Rückstandes unseren Plan eingehalten und konnten am Ende deutlich den Druck erhöhen", freut sich Trainer Harold Kreis nun auf ein "Finale furioso" an den letzten beiden Vorrunden-Spieltagen. Dabei geht die Reise am Freitag zu den Nürnberg Ice Tigers, am Sonntag (14.30 Uhr) kommt der ERC Ingolstadt. Dann vertrauen die Adler wieder auf Stürmer wie Glumac, Ullmann oder Magowan. "Unsere Big Boys", so Kreis, "haben das Spiel für uns gewonnen".

Adler Mannheim - EHC München: 4:2 (0:1, 1:1, 3:0)

Tore: 0:1 Norris (9.), 0:2 Aubin (26.),1:2 Magowan (32.), 2:2 Glumac (45.), 3:2 Ullmann (53.), 4:2 Magowan (55.)

Schiedsrichter: Jablukov (Berlin), Klau (Sümmern)

Strafminuten: 8/12

Zuschauer: 12.537