Von Rainer Kundel

Mannheim. Eine Mischung aus Gänsehautstimmung und vorweihnachtlicher Festlichkeit, die SAP Arena in ein Meer von Blinkherzen getaucht und ein überzeugend herausgespielter 5:1 (0:0, 4:1, 1:0)-Sieg der Adler Mannheim beim "Spiel der leuchtenden Herzen" gegen die Krefeld Pinguine - für die begeisterungsfähigen Eishockeyfans der Region hätte die vorzeitige Bescherung mit einer deutlichen Bestätigung der Tabellenführung nicht schöner ausfallen können.

Zunächst bot die Begegnung nicht ganz den Glanz, den das äußere Flair im erstmals in dieser Saison ausverkaufen "Ufo" versprach. Die Adler taten sich über eine Viertelstunde lang schwer, zumal sich ihr Gegner zwei Tage nach einer deutlichen 1:5-Niederlage in Wolfsburg zunächst am Riemen riss und zumindest kämpferisch mithielt. Dazu setzten die Pinguine ein deutliches Zeichen und suspendierten am Montag mit Francois Methot (36) einen verdienten Spieler, der von 2006 bis 2011 lange Zeit erfolgreich das Spiel der Adler steuerte.

Ab der 15. Minute stand das Gehäuse von Tomas Duba jedoch unter Dauerbeschuss. Der tschechische Keeper tauchte hin und her, entschärfte Hochkaräter von Arendt, Hospelt und Mauer und rettete seine Mannschaft auch aus einer 72 Sekunden währenden doppelten Unterzahl. Dabei schien das KEV-Tor vor allem bei einem Nachschuss von Buchwieser wie zugenagelt. "Ich erwarte eine offene Partie, die Adler hätten ihr Powerplay besser nutzen müssen", urteilte Sebastian Rode. Der Profi der Münchner Bayern schaute anlässlich seines weihnachtlichen Heimatbesuchs in Seeheim-Jugenheim gestern Abend in der Arena vorbei und stand zusammen mit Rekonvaleszent Jochen Hecht Moderator Antti Soramies zum Pauseninterview auf dem Videowürfel zur Verfügung.

Nach dem ersten Seitenwechsel dauerte es nicht lange, bis die Ward-Schützlinge ihre Dominanz auch in Tore ummünzten. Denis Reuls Führung (26.) mit einem gewaltigen Handgelenkschuss von der blauen Linie ins Dreieck war der Dosenöffner für einen Abschnitt mit Chancen für die Adler im Minutenakt. Nur 98 Sekunden später schickte Kai Hospelt beim Nachschuss zum 2:0 Duba auf den Hosenboden.

Groß war der Jubel, als Mirko Höfflin, mit 22 Jahren der jüngste Stammspieler des Spitzenreiters, nach wochenlangem Anlauf mit dem 3:0 endlich sein erster Treffer gelang. Bei Schüssen von Plachta und Mauer kratzen Krefelder Akteure die Scheibe gerade noch von der Linie. Der Gegentreffer zum 3:1 durch Driendl (39.) war nicht mehr als ein Schönheitsfehler.

Schon als der nächste Angriff auf das Tor der "Frackträger" rollte, traf Jon Rheault technisch formvollendet zum vierten Mal. Einmal weich geschossen, resignierte nun auch Duba und übergab nach dem fünften Gegentor durch Jamie Tardif (43.) seinen Job an Patrick Klein.

In der Schlussphase tanzte die Nordwestkurve in bester Laune den "Blau-Weiß-Roten Walzer", auch die Laola-Welle schwappte über die Ränge und schließlich kam auch Vorfreude auf das nächste Heimspiel auf. Denn weiter geht's im Jahresende-Marathon der Deutschen Eishockey-Liga schon am zweiten Weihnachtsfeiertag (17.45 Uhr, live in ServusTV) gegen die Kölner Haie. Für den DEL-Klassiker gegen den Klub aus der Domstadt sind noch etwa 1.000 Karten erhältlich. Die Tageskassen der Arena öffnen am Freitag anderthalb Stunden vor Spielbeginn.

Nicht nur am Rande: Bereits nach dem zweiten Drittel verkündete Adler-Geschäftsführer Matthias Binder einen stolzen Zwischenstand an Spenden von 36.000 Euro!

Adler Mannheim-Krefeld Pinguine 5:1 (0:0, 4:1,1:0)

Tore: 1:0 Reul (26.), 2:0 Hospelt (27.), 3:0 Höfflin (32.), 3:1 Driendl (39.), 4:1 Rheault (40.), 5:1 Tardif (43.)

Schiedsrichter: Bauer (Höchstadt), Fischer (Osterrode)

Strafminuten: 4/12

Zuschauer: 13.600 (ausverkauft)