Mannheim. (RK) Mit Adler-Torhüter Dennis Endras wurde nach Glen Metropolit (September) erneut ein Mannheimer Adler zum Spieler des Monats gewählt. Der Allgäuer setzte sich im Voting einer Fachzeitschrift in Zusammenarbeit mit der Deutschen Eishockey Liga vor dem Hamburger Kevin Clark und dem Münchner Richie Regehr durch.

Dennis Endras gewann mit den Adlern im Oktober sechs seiner acht Spiele, bei denen er zum Einsatz kam. Dabei gelangen ihm drei Shutouts, er kam auf eine Fangquote von 94,4 Prozent und einen Gegentorschnitt von 1,65.

Ebenso wie acht weitere Nationalspieler der Adler nimmt der 29-Jährige am heutigen Dienstag wieder das Training in Mannheim auf, zumal die nächste Partie des Tabellenführers bereits an diesem Donnerstag (19.30 Uhr, live in Laola.TV) bei den Kölner Haien stattfindet.

Endras kam beim Deutschland-Cup auf ein volles Spiel gegen die Schweiz und in Absprache mit Bundestrainer Pat Cortina auf einen 30-Minuten-Einsatz am Schlusstag gegen Team Kanada. Von den übrigen Adler-Cracks bestritten sechs alle drei Turnierspiele, Niki Goc und Martin Buchwieser pausierten am Schlusstag. Obwohl sich Kai Hospelt (Verlust eines Zahnes) und Christoph Ullmann (Cut im Gesicht) im Spiel gegen die Slowakei nach Stockfouls verletzten, und am Samstagabend im Klinikum "Rechts der Isar" behandelt wurden, spielten sie das Turnier um den Deutschland-Cup zu Ende.

Unterdessen hat der Liga-Rivale Düsseldorfer EG gestern als Ersatz für den langzeitverletzten Verteidiger Tim Conboy den früheren Mannheimer Shawn Belle verpflichtet. Der Kanadier war zuletzt vertragslos, nachdem er bei Färjestads BK (Schweden) und beim KHL-Klub Zagreb ausgemustert worden war.