Von Rainer Kundel

Iserlohn. Obwohl die Partie wegen des Totensonntags auf den Abend verlegt wurde, reisten die Mannheimer bereits am Samstag an. "Wir versuchen alles, um in Iserlohn mal wieder zu gewinnen", begründete Manager Teal Fowler die geänderten Abläufe der Vorbereitung. "Wir hatten auch schon mal das Hotel gewechselt, aber das hat nichts geholfen". Von möglichen 48 Punkten hatten die Adler in den letzten Jahren nur 15 mit auf die Heimreise genommen. Die heimstarken "Hühnchen" waren am Freitag mit 1:8 in München böse unter die Räder gekommen. Die Folgen konnte Adler-Stürmer Martin Buchwieser allerdings nur schwer einschätzen. "Entweder bekommen wir das zu spüren oder ihr Selbstvertrauen ist weg".

Aus Sicht der Adler wäre fast der erste Teil dieser Prognose eingetreten, doch ein gewaltiger Endspurt der "Greifvögel" sicherte nach einem Zwei-Tore-Rückstand den 4:3 (1:2, 0:1, 2:0, 1:0)-Erfolg nach Verlängerung. Die Eishalle am Seilersee mit ihren grenzwertigen Begleitumständen schien zunächst wieder eine uneinnehmbare Festung zu werden. Auch die Einheimischen trieben ihr Psycho-Spielchen und meldeten am Samstag Stamm-Keeper Mathias Lange als verletzt.

Rheault sorgt für die Wende

Der österreichische Nationaltorhüter stand gestern aber putzmunter zwischen den Pfosten und sah, wie seine Vorderleute durch Ex-Adler Alex Foster (5.) und Marko Friedrich (15.) eine 2:0-Führung heraus schossen. Als die übliche Hektik im Hexenkessel mit vier Zeitstrafen sowie einer "Diszi" gegen Kapitän Marcus Kink aufgrund Reklamierens überstanden war, verkürzte Buchwieser (20.) auf 2:1. Bei einem Strafen-Verhältnis von 2:14 nach zwei Dritteln setzte es statt einer Wende zunächst das 3:1 durch York, als Hecht zum dritten Mal draußen saß (30.).

Wie schon am dritten Spieltag in Mannheim wurden die "Hühnchen" aber wieder ein Opfer ihres enorm hohen Tempos und der - wenn auch späten - Läuterung des bis dahin kleinlichen Streifendienstes. Der Anschlusstreffer von Jon Rheault (44.) war das Signal zur Aufholjagd und der Amerikaner war es auch, der während einer Dauerbelagerung vor dem Gehäuse von Lange zum 3:3 (55.) eindrücken konnte. Erstmals in dieser Spielzeit mussten die Adler in die Verlängerung, wo Sinan Akdag nach Assistenz von Metropolit und Raymond das Siegtor erzielte - was wiederum gleichbedeutend mit der Verteidigung der Tabellenführung war.

Iserlohn Roosters-Adler Mannheim 3:4 n.V. (2:1, 1:0, 0:2,0:1); Tore: 1:0 Foster (5.), 2:0 Friedrich (15.), 2:1 Buchwieser (20.), 3:1 York (30.), 3:2 Rheault (44.), 3:3 Rheault (55.), 3:4 Akdag (63.); Schiedsrichter: Brill (Zweibrücken), Vogl (München); Strafminuten: 4/18 + 10 Disziplinar Kink; Zuschauer: 4.219.