Hamburg. (dpa) Eine Woche vor dem Hauptrunden-Ende hat der amtierende Deutsche Meister Adler Mannheim einen wichtigen Sieg im Kampf um die Playoff-Plätze in der Deutschen Eishockey Liga errungen. Der Titelverteidiger setzte sich am Sonntag 4:2 (1:1, 2:0, 1:1) bei den Hamburg Freezers durch. Mit dem zweiten Erfolg nacheinander verbesserten die Kurpfälzer zumindest ihre Chancen auf die Teilnahme an der ersten Playoff-Runde, in der vier Teams die letzten beiden Viertelfinalisten ausspielen.

Vor 11.240 Zuschauern in Hamburg spielte Nationalstürmer Kai Hospelt als zweifacher Torschütze eine entscheidende Rolle. Erst am Freitag hatten die Mannheimer beim 3:2 gegen die Düsseldorfer EG erstmals nach acht Niederlagen in Serie wieder gewonnen und einen Schritt aus der Krise geschafft.