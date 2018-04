Von Rainer Kundel

Mannheim. Es herrschte eine eigenartige, fast klinische Stimmung im "Henkelmännchen" an der Deutzer Messe, wo die Kölner Haie, nach der Freitag-Niederlage in München auf Rang elf zurück-gefallen, in der DEL mal wieder auf die Adler Mannheim trafen. Fünf Niederlagen aus den sieben Partien im Januar hatte der achtfache deutsche Meister eingesteckt, die letzte davon schon mit dem gerade erst eingetroffenen neuen Coach Cory Clouston.

Der 46-Jährige, den Adler-Trainer Greg Ireland aus seiner Zeit in San Antonio als Kollege in der American Hockey-League kennt, musste mit Sulzer und Lüdemann auf zwei Verteidiger verzichten. Die Mannheimer dagegen boten mit Ausnahme von Buchwieser, für den Arendt wieder in die Aufstellung rückte, die gleiche Formation wie beim 3:2-Sieg am Freitag in Hamburg auf.

Dass gestern Punkt 19 Uhr das gleiche Ergebnis auf dem Anzeigewürfel stand, verdanken die Mannheimer Ronny Arendt, der nach einem schwachen zweiten Drittel seines Teams 29 Sekunden vor Schluss den Siegtreffer erzielte.

24 Stunden vor dem vierten DEL-Klassiker dieser Hauptrunde hatten bereits Jungadler beim gleichaltrigen Jahrgang der Kölner ("Junghaie") mit einem 4:2 eine Steilvorlage gegeben, dennoch begann die auf einem eher mäßigen Niveau dahinschlitternde Partie mit Nervosität auf beiden Seiten. So waren die ersten beiden Überzahlsituationen der Adler von Stockfehlern und Missverständnissen geprägt, dazu machte sich die fehlende Disziplin von Rückkehrer Brandon Yip negativ bemerkbar.

Während einer Strafe gegen den Kanadier fälschte Jones einen Schlenzer von Eriksson zum 1:0 für die Haie ab, aber noch in der gleichen Minute gelang Christoph Ullmann nach einem von Wesslau nicht gesicherten Puck nach einemSchuss von Hecht der Ausgleich.

Vor der ersten Pause meldeten sich die Mannheimer mit einem Powerplay-Tor von Ullmann zurück. Es war der 18.Treffer des ehemaligen Kölners, wobei die Strafzeit von Aslund gerade elf Sekunden abgelaufen war. Das schadenfrohe "Kölle Alaaf" aus dem gut besetzten Gästeblock im Oberrang schien aber nicht nur die zuvor recht stille Fankurve der Hausherren anzustacheln. Auch auf dem Eis gaben die Haie fortan den Ton an, denn der Meister zog sich unverständlicherweise früh in die eigene Zone zurück.

Die seltenen Entlastungsangriffe wurden unpräzise, zum Teil gar schlampig gefahren, so dass es nur eine Frage der Zeit war, ehe die kämpferisch präsenten Kölner zum Ausgleich kommen sollten. Hager (37.) fand von der rechten Seite die Lücke zum 2:2. Erst im hart umkämpften Schlussabschnitt übernahmen die Kurpfälzer wieder das Kommando, verpassten durch Yip (48./54.) und Ullmann (51.) die Führung, ehe Ronny Arendt spät den nicht mehr für möglich gehaltenen Siegtreffer markierte.

Der nimmermüde Kämpfer hielt, halb im Liegen, seinen Stock in eine Hereingabe von Hecht - 29 Sekunden standen da noch auf der Uhr. Wenn auch mit wenig Glanz, das erste sechs-Punkte-Wochenende seit November kann sich sehen lassen. Die Leistung ist freilich ausbaufähig, schon morgen (19.30 Uhr, SAP Arena) gegen die Straubing Tigers wird’s kein Selbstläufer.